Ющенко внес в ВР свой "оптимальный" проект изменений к бюджету

16:52, 10 июля 2008
Политика
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Президент аргументирует

Виктор Ющенко выступает во время открытия автомобильного завода корпорации «Богдан». Черкассы, 20 июняПрезидент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона о внесении изменений в государственный бюджет на 2008 год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Необходимость этих изменений была понятна еще во время принятия Закона Украины «О Государственном бюджете на 2008 год и внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины». Глава государства подписал данный закон, исходя из необходимости введения в действие новых социальных стандартов жизни граждан. В то же время, законом правительству было дано поручение разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады изменения к бюджету до 1 марта 2008 года. Эта норма закона правительством была проигнорирована”, говорится в сообщении пресс-службы.

По мнению Президента Украины, положения правительственного законопроекта о внесении изменений в бюджет несут в себе ряд рисков. В частности, этот законопроект предусматривает заниженные доходы бюджета в результате занижения макроэкономических показателей, которые применялись для расчета показателей бюджета. Так, правительством закладывается прогноз инфляции на год на уровне 15,9%, в то время как уже за 6 месяцев этот показатель достиг 15,5%.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО считает, что правительственным законопроектом не предусмотрены в необходимом объеме расходы, важность и неотложность которых подтверждена соответствующими решениями СНБО, указами Президента, в частности, на проведение эксперимента по строительству доступного жилья, наполнение Аграрного фонда в объемах, позволяющих ему выполнять свои функции по рыночному регулированию цен на зерно, сбалансирование финансовых потоков НАК «Нафтогаз Украины», возобновление информационной безопасности государства, повышение боеспособности армии, качества образования и тому подобное.

«Законопроект, внесенный Президентом Украины, лишен этих недостатков, в то же время он переориентирует изменения к бюджету в инвестиционную сторону. Кроме бюджетного кредитования НАК «Нафтогаз Украины» на закачку природного газа в хранилища, которое необходимо накануне ожидаемого повышения цен на газ, он предусматривает необходимые расходы на достройку Днестровской ГАЭС, строительство доступного жилья, улучшение боеспособности армии, повышение качества образования, изготовление и трансляцию телерадиопрограмм на государственные потребности, сохранение природного и заповедного фонда”, отмечается в сообщении пресс-службы.

В президентском законопроекте также присутствует социальная составляющая. Предусмотрено увеличение денежного обеспечения военнослужащих (которое не зависит от размера минимальной заработной платы) и строительство жилья для них.

По мнению Президента Украины, внесенный им законопроект является оптимальным для поддержки постоянных темпов развития страны, укрощения инфляции, решения важнейших государственных проблем.

 

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