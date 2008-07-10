БЮТ сегодня заночует под трибуной ВР

Фракция БЮТ намерена и сегодня продолжать ночное дежурство в сессионном зале Верховной Рады, чтобы не допустить блокирования парламента другими политическими силами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил народный депутат от БЮТ Михаил ВОЛЫНЕЦ.

По его словам, в сессионном зале по три часа дежурит определенная группа народных депутатов.

Отвечая на вопрос, продолжит ли завтра фракция БЮТ блокирование трибуны и президиума, М.ВОЛЫНЕЦ отметил, что это будет зависеть от того, согласится ли сессионный зал первым вопросом рассматривать изменения к госбюджету-2008.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от БЮТ уже три дня подряд блокируют президиум и трибуну Верховной Рады, требуя поставить первым на голосование законопроект о внесении изменений в государственный бюджет.