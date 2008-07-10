Янукович обещает Тимошенко поддержать ее бюджет при одном условии

Фракция Партии регионов готова поддержать изменения к государственному бюджету на 2008 год, если будут учтены ее предложения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания оппозиционного правительства заявил лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Мы готовы поддержать бюджет с поправками, которые бы обеспечили защиту людей», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что фракция Партии регионов готова к проведению любых переговоров для стабилизации ситуации в стране. При этом, по его словам, ситуация, которая складывается в парламенте, является следствием порочной политики Кабинета министров.

По убеждению В.ЯНУКОВИЧА, в ближайшее время следует ожидать еще одного значительного повышения цен, в том числе на жилищно-коммунальные услуги.

Он также отметил, что сегодня коалиция блокирует не только работу парламента, но и всего правительства.

«Сколько будет продолжаться этот беспорядок, тяжело сказать», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.