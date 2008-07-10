Ющенко дал министру Тимошенко новую должность
15:27, 10 июля 2008Политика
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Азарову пришлось подвинуться
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил вице-премьер-министра Украины Григория НЕМЫРЮ представителем Украины в Экономическом совете Содружества независимых Государств.
Текст соответствующего распоряжения №225/2008-рп от 10 июля 2008 года размещен на официальном сайте главы государства.
Этим же распоряжением В.ЮЩЕНКО освободил Николая АЗАРОВА от исполнения обязанностей представителя Украины в Экономическом совете СНГ.
Справка УНИАН. Н.АЗАРОВ как первый вице-премьер-министр в предыдущем составе правительства исполнял обязанности представителя Украины в Экономическом совете Содружества независимых Государств в соответствии с распоряжением Президента.
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