Тимошенко понравился план Литвина

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает Президента Украины, лидеров парламентских фракций и внепарламентских политических сил организовать и провести Всеукраинский совет, предложенный Блоком Литвина.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, Ю.ТИМОШЕНКО по телефону побеседовала с Владимиром ЛИТВИНЫМ по поводу предложенного Блоком Литвина «Плана неотложных действий для преодоления политического кризиса и консолидации общества”, и в целом положительно оценивает данный документ.

Понятно, отдельные пункты этого плана должны быть предметом серьезной дискуссии, но беспрекословной, считает Ю.ТИМОШЕНКО, является сама идея проведения Всеукраинского совета в форме специального заседания Верховной Рады с участием Президента, Кабинета министров, руководителей местных органов власти и самоуправления.

Особенно правильной, по мнению Ю.ТИМОШЕНКО, является идея зафиксировать в предложенном В.ЛИТВИНЫМ общественном соглашении «четкую и однозначную трактовку и применение дискуссионных положений Конституции».

Ю.ТИМОШЕНКО согласилась с В.ЛИТВИНЫМ в том, что «Украина и люди должны получить ощущение стабильности и ппредсказуемости изменений позитивного характера».

Премьер-министр призывает Президента, лидеров парламентских фракций и внепарламентских политических сил с большим вниманием отнестись к предложениям Блока Литвина, скрупулезно их изучить и, в конечном счете, выйти на проведение Всеукраинского совета, предложенного этой политической силой.

Как сообщал УНИАН, Блок Литвина предлагает принять общественное соглашение в виде закона для выхода из политического кризиса.

В.ЛИТВИН предлагает срочно провести Всеукраинский совет в форме специального заседания Верховной Рады с участием Президента Украины, членов Кабинета министров, руководителей местных органов власти, представителей общественности. По его убеждению, итогом этого всеукраинского совета должно быть принятие общественного соглашения за подписями Президента Украины, председателя Верховной Рады, премьер-министра, председателей фракций Верховной Рады Украины.

«Верховной Радой Украины это соглашение принимается как закон», - отметил В.ЛИТВИН.

По его словам, в этом соглашении должна быть предусмотрена четкая и однозначная «трактовка и применение дискуссионных положений Конституции Украины». Он добавил, что необходимо прекратить практику «списывания этого беспорядка на несовершенство Основного Закона и отсрочить внесение конституционных изменений до нормализации ситуации».

Согласно Плану неотложных действий фракции Блока Литвина, также в соглашении, среди прочего, следует предусмотреть приоритеты действий во внутренней и внешней политике с отсрочкой принятия решений по дискуссионным вопросам (взаимоотношения с НАТО, языковые, религиозные вопросы, историческое прошлое, Черноморский флот и т.п.), которые размежевывают и разъединяют общество; полную реальную деполитизацию правоохранительных и силовых структур, недопущение дальнейшего втягивания их в политические разборки; сокращение государственного аппарата на треть; унификацию численности депутатского корпуса местных советов пропорционально количеству населения; создание исполнительных комитетов на уровне районов и областей с предоставлением госадминистрациям лишь контрольных функций и изменение избирательной системы.

Кроме того, фракция Блока Литвина требует формировать госбюджет на четко определенных приоритетах; определить пакет компенсационных мероприятий по недопущению ухудшения условий жизни людей.

Согласно Плану, власть должна немедленно принять решение по реформированию системы оплаты труда, которая сегодня “по вине государства искусственно занижена более чем в три раза”, и, соответственно, пенсионного обеспечения; ввести дифференцированное налогообложение доходов граждан, в т.ч. и для преодоления огромного разрыва в уровне жизни людей.

Также фракция Блока Литвина предлагает до принятия государственной программы приватизации осуществить публичный анализ результатов и последствий уже осуществленной приватизации. Определить перечень предприятий, объектов и сфер, которые обеспечивают национальную безопасность и суверенитет государства, а, следовательно, не должны подлежать приватизации. Те из них, которые уже оказались в частных руках, выкупить в государственную собственность.

Кроме того, в Блоке Литвина считают необходимым провести “гласно и под народным контролем полную инвентаризацию всех (без исключения) земель” и привести все земельные отношения в соответствие с действующим законодательством.

Члены фракции Блока Литвина также требуют сформировать жесткие правила поведения для тех, кто работает на государственной службе. На деле осуществить судебную реформу, в частности, установить выборность судей и приравнять коррупцию к государственной измене и в целом “навести элементарный порядок в стране”.