Ющенко намекнул НУ-НС, что быстро принимать бюджет не стоит?

Председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО нет желания быстро принимать изменения к госбюджету.

Как сообщили УНИАН в пресс-офисе председателя Комитета ВР, по мнению А.ГРИЦЕНКО, Президент хочет, чтобы перед принятием изменений к бюджету депутаты приняли законы “из так называемого президентского пакета”.

По словам депутата, об этом Президент говорил во время встречи с фракцией “Наша Украина – Народная самооборона”. А.ГРИЦЕНКО отметил, что когда глава государства говорил о совершенствовании государственного бюджета, “в этой части все слушали очень внимательно и соглашались с ним”. «Но когда он сказал, что прежде, чем принять бюджет, нужно принять законы из так называемого президентского пакета, которые не имеют никаких шансов быть принятыми, то все поняли это как желание Президента не допустить быстрого принятия бюджета», – сказал А.ГРИЦЕНКО.

«Президент делает много заявлений, и не все они ложатся в общую картину приоритетов, которые важны для страны», – отметил депутат, выразив убеждение, что Президенту нужно определиться, что для него главное.

По мнению А.ГРИЦЕНКО, главным должен быть бюджет. «А документы из президентского пакета не все стоят того, чтобы за них голосовали, потому они могут подождать», – сказал председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны.