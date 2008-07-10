Янукович покажет, как «чистыми руками» грабят народ

Глава Партии регионов, экс-премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, заявляет, что «власть чистыми руками грабит украинский народ».

Об этом он сказал сегодня на брифинге в Донецкой области на территории Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, передает корреспондент УНИАН.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что сегодня пройдет плановое заседание оппозиционного Кабинета Министров, на котором главным вопросом будет рассматриваться коррупция в Украине.

«Один из главных вопросов, которые мы рассмотрим сегодня, это коррупция в Украине…Мы не будем говорить общими фразами, у нас есть факты. Мы будем говорить языком фактов», - сказал лидер ПР. И добавил: «практически все министры оппозиционного правительства готовили такую информацию и сегодня мы покажем, как власть своими чистыми руками работает и грабит украинский народ».