КС дважды отказался говорить, убил ли коалицию выход двух нардепов

Конституционный Суд отказал в открытии производства по двум представлениям о деятельности демократической коалиции после заявлений о выходе из нее двоих депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил на пресс-конференции судья Конституционного Суда Вячеслав ДЖУНЬ.

Он сообщил, что всего было три представления от разных субъектов, и все они были распределены по трем коллегиям Конституционного Суда. “Первая и третья, насколько я знаю, приняли определение об отказе из-за того, что это является неподведомственным (Конституционному Суду – УНИАН) вопросом”, - подчеркнул В.ДЖУНЬ.

Он также отметил, что не знает, когда будет рассмотрено третье представление второй коллегией Конституционного Суда.

Как сообщал УНИАН, 6 июня председатель ВР А.ЯЦЕНЮК на заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины Игоря РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция “ Наша Украина – Народная самооборона ”) о выходе из коалиции.