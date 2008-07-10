500 человек вышли из Партии регионов

Около 500 членов Северодонецкой городской организации Партии регионов заявили о выходе из партии. Об этом «Обкому» сообщил Андрей Бодров, заместитель мэра Северодонецка, депутат Луганского облсовета.

«Около 500 человек уже положили партийные билеты, некоторые территориальные ячейки города ликвидированы, поскольку число их членов уменьшилось больше чем на 90%», – сообщил Бодров.

По словам Андрея Бодрова, массовый выход из партии – это реакция на давление со стороны политсовета Луганской областной организации Партии регионов. Из партии исключили главу фракции ПР в горсовете Юрия Головко и самого Андрея Бодрова. Это месть за позицию депутатов Северодонецкого горсовета и мэра Владимира Грицишина: во время подготовки Северодонецкого съезда-2 депутаты отказывались предоставить для скандального мероприятия Ледовый дворец.

Затем северодончане направили ходатайство о выходе из подчинения Луганской областной организации. Но ходатайство не было удовлетворено.

Александр Ефремов, народный депутат от Партии регионов на недавней пресс-конференции рассказал: «Националистические организации устроили настоящую истерику вокруг съезда. Было оказано мощное давление на депутатов Северодонецкого горсовета, они поддались на давление и даже делали попытки препятствовать проведению съезда. Беспринципность депутатов Северодонецкого горсовета, нарушение норм партийной дисциплины нашла соответствующую оценку на нашей предыдущий партийной конференции».

По словам Андрея Бодрова, лидер северодонецких регионалов Юрий Головко не согласен с исключением из партии, он написал апелляцию на имя контрольно-ревизионной комиссии. Дело Головко будет рассматриваться на заседании ревизионной комиссии под руководством Николая Азарова.