У Тимошенко обещают инфляцию 5-7% - с 2011 года

Украина намерена добиться снижения инфляции до уровня однозначного числа не позже 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН сегодня на пресс-конференции.

По его словам, такие цели поставлены в подписанном Кабинетом министров Украины и Национальным банком Украины меморандуме.

Как сказал Б.ДАНИЛИШИН, в меморандуме указано, что “уровень инфляции на 2008 год должен быть на уровне меньшем, чем в прошлом году, возвращение инфляции в рамки однозначного числа не позже 2010 года, а, начиная с 2011 года, в среднесрочной перспективе удерживать инфляцию в рамках 5-7%”.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины опять изменил прогнозные макропоказатели на 2008 год. Это предусмотрено в постановлении КМУ от 5 июля 2008 года №602, которым вносятся изменения в постановление от 27 июня 2008 года №976.

В частности, правительство изменило прогноз номинального ВВП с 956,8 млрд. грн. на 959,2 млрд. грн., прогнозный показатель инфляции ухудшен с 15,3% на 15,9%.

Справка УНИАН. В Украине в июне к маю 2008 года рост инфляции составил 0,8%, в июне т.г. к июню 2007 года - 29,3%.

По данным Госкомстата, с начала текущего года (за январь-июнь 2008 года (к декабрю 2007 года)) рост потребительских цен составил 15,5%. Индекс потребительских цен за январь-июнь 2008 года по сравнению с соответствующим периодом 2007 года увеличился на 26,4%.

В начале апреля 2008 года Всемирный банк ухудшил прогноз показателя инфляции в Украине на 2008 год с 13,8% (октябрьский прогноз) до 17,2%.

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП - 6%.

В апреле 2008 года Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году с 5,4% до 5,6%, а также ухудшил прогноз инфляции (декабрь к декабрю) с 10,6% до 17,1%.

Инфляция по итогам 2007 года (декабрь к декабрю) составила 16,6%, в 2006 году - 11,6%, в 2005 году - 10,3%.