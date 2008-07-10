У Тимошенко обещают инфляцию 5-7% - с 2011 года
Планы озвучил Данилишин
Украина намерена добиться снижения инфляции до уровня однозначного числа не позже 2010 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН сегодня на пресс-конференции.
По его словам, такие цели поставлены в подписанном Кабинетом министров Украины и Национальным банком Украины меморандуме.
Как сказал Б.ДАНИЛИШИН, в меморандуме указано, что “уровень инфляции на 2008 год должен быть на уровне меньшем, чем в прошлом году, возвращение инфляции в рамки однозначного числа не позже 2010 года, а, начиная с 2011 года, в среднесрочной перспективе удерживать инфляцию в рамках 5-7%”.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины опять изменил прогнозные макропоказатели на 2008 год. Это предусмотрено в постановлении КМУ от 5 июля 2008 года №602, которым вносятся изменения в постановление от 27 июня 2008 года №976.
В частности, правительство изменило прогноз номинального ВВП с 956,8 млрд. грн. на 959,2 млрд. грн., прогнозный показатель инфляции ухудшен с 15,3% на 15,9%.
Справка УНИАН. В Украине в июне к маю 2008 года рост инфляции составил 0,8%, в июне т.г. к июню 2007 года - 29,3%.
По данным Госкомстата, с начала текущего года (за январь-июнь 2008 года (к декабрю 2007 года)) рост потребительских цен составил 15,5%. Индекс потребительских цен за январь-июнь 2008 года по сравнению с соответствующим периодом 2007 года увеличился на 26,4%.
В начале апреля 2008 года Всемирный банк ухудшил прогноз показателя инфляции в Украине на 2008 год с 13,8% (октябрьский прогноз) до 17,2%.
По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП - 6%.
В апреле 2008 года Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году с 5,4% до 5,6%, а также ухудшил прогноз инфляции (декабрь к декабрю) с 10,6% до 17,1%.
Инфляция по итогам 2007 года (декабрь к декабрю) составила 16,6%, в 2006 году - 11,6%, в 2005 году - 10,3%.