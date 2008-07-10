Тимошенко выиграла у Ющенко в Конституционном суде

Конституционный Суд Украины признал не соответствующими Конституции некоторые положения Закона «О естественных монополиях» от 20 апреля 2000 года.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно выводу КС, принятому 8 июля и обнародованному сегодня, в частности, признаны не соответствующими Конституции положения Закона о том, что создание и ликвидацию национальных комиссий регулирования естественных монополий проводит Президент, он же утверждает положения о НКРЕМ и назначает и прекращает полномочия глав комиссий, их членов по представлению премьер-министра Украины.

Выше перечисленные положения, согласно выводу суда, признаны неконституционными и утрачивают действие со дня принятия Конституционным судом соответствующего решения.

В КС пояснили, что согласно изменениям Конституции от 2004 года, в ст. 106 Основного закона отсутствуют полномочия Президента по формированию центральных органов исполнительной власти и регламентирование их деятельности актами главы государства.

Как сообщал УНИАН, 60 народных депутатов Украины обратились с конституционным представлением относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений абзацев первого, второго части первой, части второй статьи 11 Закона Украины «О естественных монополиях» (дело о национальных комиссиях регулирования естественных монополий).

Оспариваемыми положениями Закона предусмотрено, что:

- национальные комиссии регулирования естественных монополий являются центральными органами исполнительной власти со специальным статусом, которые создаются и ликвидируются Президентом Украины;

- комиссии действуют на основании положений, которые утверждаются Президентом Украины;

- комиссии состоят из председателя комиссии и не менее двух членов комиссии, которых назначает по представлению премьер-министра Украины на должности и прекращает их полномочия на этих должностях Президент Украины.

Народные депутаты утверждают, что эти положения Закона не соответствуют статьям 8, 19, 106, 116 Конституции Украины, поскольку создание, реорганизация и ликвидация центральных органов исполнительной власти, назначение на должности и освобождение от должностей руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабинета министров Украины, относится к полномочиям Кабинета министров Украины, а не Президента Украины.