Тимошенко выиграла у Ющенко в Конституционном суде
Естественные монополии отдали Кабмину
Конституционный Суд Украины признал не соответствующими Конституции некоторые положения Закона «О естественных монополиях» от 20 апреля 2000 года.
Как передает корреспондент УНИАН, согласно выводу КС, принятому 8 июля и обнародованному сегодня, в частности, признаны не соответствующими Конституции положения Закона о том, что создание и ликвидацию национальных комиссий регулирования естественных монополий проводит Президент, он же утверждает положения о НКРЕМ и назначает и прекращает полномочия глав комиссий, их членов по представлению премьер-министра Украины.
Выше перечисленные положения, согласно выводу суда, признаны неконституционными и утрачивают действие со дня принятия Конституционным судом соответствующего решения.
В КС пояснили, что согласно изменениям Конституции от 2004 года, в ст. 106 Основного закона отсутствуют полномочия Президента по формированию центральных органов исполнительной власти и регламентирование их деятельности актами главы государства.
Как сообщал УНИАН, 60 народных депутатов Украины обратились с конституционным представлением относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений абзацев первого, второго части первой, части второй статьи 11 Закона Украины «О естественных монополиях» (дело о национальных комиссиях регулирования естественных монополий).
Оспариваемыми положениями Закона предусмотрено, что:
- национальные комиссии регулирования естественных монополий являются центральными органами исполнительной власти со специальным статусом, которые создаются и ликвидируются Президентом Украины;
- комиссии действуют на основании положений, которые утверждаются Президентом Украины;
- комиссии состоят из председателя комиссии и не менее двух членов комиссии, которых назначает по представлению премьер-министра Украины на должности и прекращает их полномочия на этих должностях Президент Украины.
Народные депутаты утверждают, что эти положения Закона не соответствуют статьям 8, 19, 106, 116 Конституции Украины, поскольку создание, реорганизация и ликвидация центральных органов исполнительной власти, назначение на должности и освобождение от должностей руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабинета министров Украины, относится к полномочиям Кабинета министров Украины, а не Президента Украины.