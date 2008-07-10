Янукович говорит, что все может закончиться плохо

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что голосов народных депутатов для отставки правительства хватает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам в Донецкой области.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что если сегодня не «предпринимать решительных шагов», то все может закончиться «очень плохо».

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, депутатам необходимо объединяться и принимать решение. «Возможны два решения: или депутаты объединяются, или будут очередные досрочные выборы», - считает лидер Партии регионов. В то же время он сказал, что досрочные парламентские выборы никому сегодня не нужны.

На уточняющий вопрос, какие фракции готовы проголосовать за отставку правительства, В.ЯНУКОВИЧ ответил: «Мы не считали на 100 процентов голоса, но мы чувствуем поддержку всех фракций оппозиции – а это 222 голоса, и еще есть три народных депутата, которые вышли из коалиции, - это 225 (как известно, из коалиции вышли двое народных депутатов – Игорь РЫБАКОВ (БЮТ) и Юрий БУТ (НУ-НС), а Иван ПЛЮЩ (НУ-НС) не писал заявления о входе в коалицию – УНИАН).

При этом В.ЯНУКОВИЧ добавил: «Я считаю, что найдется 226 народных депутатов как минимум», которые проголосуют за отставку правительства.

Лидер фракции Партии регионов также отметил: «Все, что сегодня делает власть, - это пример того, как нельзя поступать».

По его словам, происходит рост цен, падение экономики, «сейчас власть сама себя заблокировала». «Это нонсенс. В мире такого нет. Удивляются наши партнеры со всего мира, что делается, что делает так называемая демократическая коалиция, которую они породили», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.