Янукович говорит, что все может закончиться плохо
Голосов за отставку Кабмина хватает?
Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что голосов народных депутатов для отставки правительства хватает.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам в Донецкой области.
В.ЯНУКОВИЧ отметил, что если сегодня не «предпринимать решительных шагов», то все может закончиться «очень плохо».
По мнению В.ЯНУКОВИЧА, депутатам необходимо объединяться и принимать решение. «Возможны два решения: или депутаты объединяются, или будут очередные досрочные выборы», - считает лидер Партии регионов. В то же время он сказал, что досрочные парламентские выборы никому сегодня не нужны.
На уточняющий вопрос, какие фракции готовы проголосовать за отставку правительства, В.ЯНУКОВИЧ ответил: «Мы не считали на 100 процентов голоса, но мы чувствуем поддержку всех фракций оппозиции – а это 222 голоса, и еще есть три народных депутата, которые вышли из коалиции, - это 225 (как известно, из коалиции вышли двое народных депутатов – Игорь РЫБАКОВ (БЮТ) и Юрий БУТ (НУ-НС), а Иван ПЛЮЩ (НУ-НС) не писал заявления о входе в коалицию – УНИАН).
При этом В.ЯНУКОВИЧ добавил: «Я считаю, что найдется 226 народных депутатов как минимум», которые проголосуют за отставку правительства.
Лидер фракции Партии регионов также отметил: «Все, что сегодня делает власть, - это пример того, как нельзя поступать».
По его словам, происходит рост цен, падение экономики, «сейчас власть сама себя заблокировала». «Это нонсенс. В мире такого нет. Удивляются наши партнеры со всего мира, что делается, что делает так называемая демократическая коалиция, которую они породили», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.