Саркози: расширение ЕС невозможно без Лиссабонского соглашения

Президент председательствующей в ЕС Франции Николя САРКОЗИ убежден в невозможности расширения Европейского Союза без одобрения Лиссабонского соглашения.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на заседании сессии Европейского парламента в Страсбурге.

“Если мы остаемся с Ниццким соглашением – это будет Европа 27-ми. Если мы говорим о расширении, и я хочу расширения, нам нужные новые институты”, - сказал Н.САРКОЗИ.

Президент Франции отметил, что Европа уже сейчас платит за то, что во время последней волны расширения не думала об институтах и их функционировании. Он также отметил, что даже присоединение стран Западных Балкан невозможно без одобрения Лиссабонского соглашения.

“Может быть лишь Лиссабонское соглашение и расширение. Это не шантаж, это констатация факта”, - отметил Н.САРКОЗИ.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря 2007 года лидеры 27 стран-членов ЕС подписали в Лиссабоне новое соглашение ЕС, получившее название Лиссабонского.

Новое соглашение принято вместо Конституции ЕС, которую не удалось принять из-за провала ее ратификации на референдумах во Франции и Нидерландах в 2005 году. После провала Конституции из документа были изъяты все положения, которые вели к символическому созданию единого государства ЕС, в частности, положение о флаге, гимне и гербе ЕС.

Новым соглашением, получившим название Лиссабонского, вносятся изменения в Соглашение о Европейском Союзе, подписанное в 1992 году в Маастрихте, и Соглашение о создании Европейского Содружества, подписанное в 1957 году в Риме.

Соглашением предусматривается, в частности, усиление роли национальных парламентов, изменение системы подсчета голосов в Совете министров ЕС, создание должности Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности, который должен в то же время быть вице-президентом Еврокомиссии.

Соглашением сокращается количество депутатов Европарламента с 785 до 750, усиливается роль Президента Еврокомиссии, Совет ЕС превратится в институт и создает должность Президента ЕС, кроме того, изменяется система 6-месячного президентства в Советах министров ЕС.

Лиссабонское соглашение должно быть ратифицировано всеми членами ЕС до конца 2008 года.