Россия подрывает независимость Украины – проект резолюции Сената США

Правительство России подрывает независимость соседних государств Украины и Грузии посредством военных угроз, экономического бойкота и ограничением поставок энергоресурсов.

Это констатирует глава комитета по международным вопросам Сената США Джозеф БАЙДЕН в проекте резолюции, внесенной вчера на рассмотрение верхней палаты законодательного органа США.

Текст резолюции, посвященной обращению к лидерам «большой восьмерки» с пожеланием обеспечить более эффективные и конструктивные отношения с Россией, размещен на официальной Веб-странице сенатора Дж.БАЙДЕНА.

В документе сенатор высоко оценивает роль и значение Российской Федерации в глобальной системе международных отношений. Вместе с тем, Дж.БАЙДЕН отмечает, что внутренняя и внешняя политика российских лидеров зачастую ставит их страну в противоречие с США и другими членами «большой восьмерки».

В резолюции также упоминается, что в декабре прошлого года Россия приостановила выполнение условий Договора об обычных вооруженных силах в Европе, который является краеугольным камнем региональной стабильности.

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