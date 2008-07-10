Литвин подозревает, что Ющенко и Тимошенко не нужно принятие бюджета

Фракция Блока Литвина призывает народных депутатов Украины не закрывать нынешнюю сессию Верховной Рады до принятия изменений в государственный бюджет 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель фракции Владимир ЛИТВИН сегодня на брифинге в ВР.

При этом он отметил, что соответствующий проект постановления фракция сегодня зарегистрирует в парламенте.

Также В.ЛИТВИН обвинил Президента и правительство в том, что «им не нужно принятие бюджета». Он также подверг критике экономическую политику правительства.

Кроме того, по словам В.ЛИТВИНА, и правящая коалиция не заинтересована в принятии изменений в бюджет. Этот факт, по его мнению, подтверждается тем, что проект изменений к бюджету был внесен в последнюю неделю работы парламента, а профильный комитет преднамеренно не рассматривает эти изменения.