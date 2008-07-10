У Яценюка лопнуло терпение: "я нянькой не буду"

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК открыл пленарное заседание, однако работа парламента начнется лишь после внесения согласованного проекта закона об изменениях в госбюджет на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, во время утреннего пленарного заседания в сессионном зале зарегистрировался 261 народный депутат.

А.ЯЦЕНЮК с трибуны отметил, что регистрация депутатов происходит для того, чтобы несмотря на блокирование, не прерывалась работа ВР и парламент не был досрочно распущен.

Председатель ВР также сообщил, что ночью проходило заседание бюджетного комитета парламента, где был рассмотрен проект изменений в госбюджет, и сегодня в 16.00 состоится еще одно заседание комитета.

«Таким образом внесенного бюджета и согласованного комитетом пока еще нет», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Говоря о работе парламента, Председатель ВР также отметил, что ему «уже надоело переливать из пустого в порожнее», и работа ВР продолжится тогда, когда будет согласован проект закона.

«Я нянькой не буду. Договоритесь - я в рабочем кабинете, пленарное заседание не закрываю, ожидаю внесения проекта закона о государственном бюджете», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

При этом председатель ВР отметил, что и в дальнейшем будет продолжать проводить переговоры.