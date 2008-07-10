У Черновецкого равняются на Рим

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Денис БАСС заявляет, что решение об ограничении въезда грузовиков в Киев абсолютно законно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, он отметил, что Киевская городская государственная администрация имеет полномочия вводить правила по проезду автотранспорта по территории города.

«Если неудовлетворенные перевозчики обратятся в суд, то при рассмотрении этого вопроса Киевская городская государственная администрация будет защищать не собственно свои интересы, а интересы 5 миллионов киевлян, которые ежедневно простаивали в автомобильных заторах, созданных грузовым транспортом», – подчеркнул Д.БАСС.

Он отметил, что, вводя ограничение на въезд грузовиков, руководство города учитывало европейский опыт, ведь подобные ограничения действуют в Риме, Варшаве, Берлине и других больших европейских городах, и там не возникает проблем с международными перевозками.

«Мы создали специальные терминалы для отстоя транспорта, которые заполнены лишь на 10%. Однако водители грузовиков предпочитают парковку на въездах в город», – сказал Д.БАСС.

Значительно улучшить ситуацию с грузовым транспортом поможет строительство Большой кольцевой дороги. Первый заместитель председателя КГГА подчеркнул, что ускорение решения этого вопроса и финансирования строительства зависит от Кабинета Министров Украины и Киевской областной государственной администрации.

«Мы надеемся, что правительство будет уделять больше внимания этому вопросу», - сказал Д.БАСС.

Как сообщал УНИАН, с 1 июня, в соответствии с распоряжением Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, введено ограничение на въезд в столицу большегрузного транспорта общей массой свыше 4,5 тонн с 7.00 до 20.00. Отныне в часы пик грузовики вообще не будут въезжать в город. С 10.00 до 17.00 въезд разрешен только большегрузным авто с отметкой «TIR».

В свою очередь представители Ассоциации международных автоперевозчиков Украины подали в суд на КГГА из-за запрета на въезд грузовиков в Киев. Также АсМАП обратилась в Генеральную прокуратуру и прокуратуру столицы для решения ситуации с проездом в Киеве.