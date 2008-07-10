Рыбаков не видит смысла в отставке Тимошенко

Народный депутат Игорь Рыбаков, который вышел из коалиции, не собирается возвращаться назад.

Об этом депутат сообщил в интервью, которое дал впервые после своего скандального заявления.

Он опровергает, что вышел из коалиции после консультации с главой Секретариата Президента. Рыбаков сообщил, что после выхода разговаривал только с Юлией Тимошенко и рассказал ей о коррупционных схемах, которые действуют в Государственной таможенной службе.

О поддержке изменений в бюджет с депутатом никаких переговоров не вели. Он заявил, что не будет голосовать за документ. И не будет голосовать за отставку правительства Юлии Тимошенко.

Игорь Рыбаков, народный депутат Украины, фракция БЮТ: "На сегодня я не вступаю ни в какую оппозицию, ни в какую новую коалицию. Я сегодня не веду какие-либо разговоры об отставке Юлии Тимошенко. Сегодня нужно понимать, кто дальше придет. Если поменяем людей, а система останется, то нет смысла это делать".

ICTV