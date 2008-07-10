БЮТ засел в президиуме за трибуной ВР
09:55, 10 июля 2008Политика
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Депутаты блокируют Раду и днем, и ночью
Депутаты от фракции БЮТ третий день подряд продолжают блокировать президиум и трибуну ВР.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, на данный момент возле трибуны и президиума ВР находится около 30 народных депутатов.
Депутаты от БЮТ блокируют Раду не только днем, но и ночью. Таким образом они установили круглосуточное дежурство по 10 человек. Как и в предыдущие дни бютовцы требуют поставить первым на голосование законопроект относительно внесения изменений в госбюджет на текущий год.
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