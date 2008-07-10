Политолог: трудно снять Тимошенко, еще труднее выбрать нового премьера

Формирование нового правительства станет главной проблемой после отставки правительства Юлии ТИМОШЕНКО, считает директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Донецке.

«Даже если правительство ТИМОШЕНКО и отправят в отставку, что на этой сессии вряд ли получится, оно останется исполняющим обязанности до того момента, пока не будет сформировано новое правительство», - объяснил политолог. Но «с этим главная проблема».

По словам В. ФЕСЕНКО, правительство может сформировать «либо новая коалиция, либо нынешняя». Он отметил, что «нынешней коалиции это вряд ли удастся, поскольку встанет задача – кем заменить ТИМОШЕНКО, а БЮТ ни на какую другую кандидатуру не будет соглашаться». По мнению политолога, при формировании новой коалиции, «здесь главной проблемой является кандидатура премьер-министра».

В. ФЕСЕНКО сказал, что «Партия регионов будет настаивать на кандидатуре ЯНУКОВИЧА, а это не приемлемо для Секретариата Президента и для большей части депутатов от НУ-НС». «Вот вам тупиковая ситуация», - резюмировал политолог. И добавил: «Боюсь, что это неизбежно закончится досрочными выборами в Верховную Раду».