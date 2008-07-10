Луценко разошелся с Ющенко во взглядах на Конституцию
или Кому наступил на хвост Ильичев
Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО рассчитывает, что Конституционный Суд признает законным назначение Николая ИЛЬИЧЕВА заместителем министра внутренних дел Украины – начальником Главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил на брифинге в Кабинете министров.
«Я уверен, что Конституционный Суд признает конституционность этого назначения в соответствии с порядком, определенным законом Украины о милиции, а Конституция Крыма не предусматривает согласования заместителя министра внутренних дел - начальника управления МВД в Крыму. Может быть, этого кому-то и хотелось, потому что господин ИЛЬИЧЕВ наступил на «хвосты» бизнес-кругам, в том числе уголовным кругам, представители которых, в том числе и народные депутаты, очень часто ходят сегодня на Банковую», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
Министр подчеркнул, что Н.ИЛЬИЧЕВ назначен законно. «С ним заключен контракт, у него в трудовой книжке записано – замминистра - начальник Главного управления МВС в Крыму, и он будет даже в этом специфическом статусе, пока Конституционный Суд будет рассматривать законность, работать на выполнение соответствующих задач. Мы не остановимся, и высокопоставленные взяточники с разными объемами преступных заработков все равно будут бояться господина ИЛЬИЧЕВА», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.
Как сообщал УНИАН, 4 июля Президент Виктор ЮЩЕНКО остановил действие распоряжения Кабмина о назначении Н.ИЛЬИЧЕВА заместителем министра внутренних дел Украины - начальником Главного управления МВД Украины в АРК.
Президент считает, что это распоряжение издано Кабмином вопреки Конституции Украины. В частности, обращает внимание В.ЮЩЕНКО, Верховная Рада Крыма 18 июня, в соответствии с предоставленными Конституцией АРК полномочиями, приняла решение об отказе в согласовании назначения Н.ИЛЬИЧЕВА на должность начальника Главного управления МВД в АР Крым.
7 июля в Конституционный Суд поступило конституционное представление Президента относительно конституционности распоряжения Кабинета министров о назначении Н.ИЛЬИЧЕВА заместителем министра внутренних дел – начальником Главного управления МВД Украины в Крыму.