Луценко разошелся с Ющенко во взглядах на Конституцию

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО рассчитывает, что Конституционный Суд признает законным назначение Николая ИЛЬИЧЕВА заместителем министра внутренних дел Украины – начальником Главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил на брифинге в Кабинете министров.

«Я уверен, что Конституционный Суд признает конституционность этого назначения в соответствии с порядком, определенным законом Украины о милиции, а Конституция Крыма не предусматривает согласования заместителя министра внутренних дел - начальника управления МВД в Крыму. Может быть, этого кому-то и хотелось, потому что господин ИЛЬИЧЕВ наступил на «хвосты» бизнес-кругам, в том числе уголовным кругам, представители которых, в том числе и народные депутаты, очень часто ходят сегодня на Банковую», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр подчеркнул, что Н.ИЛЬИЧЕВ назначен законно. «С ним заключен контракт, у него в трудовой книжке записано – замминистра - начальник Главного управления МВС в Крыму, и он будет даже в этом специфическом статусе, пока Конституционный Суд будет рассматривать законность, работать на выполнение соответствующих задач. Мы не остановимся, и высокопоставленные взяточники с разными объемами преступных заработков все равно будут бояться господина ИЛЬИЧЕВА», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 4 июля Президент Виктор ЮЩЕНКО остановил действие распоряжения Кабмина о назначении Н.ИЛЬИЧЕВА заместителем министра внутренних дел Украины - начальником Главного управления МВД Украины в АРК.

Президент считает, что это распоряжение издано Кабмином вопреки Конституции Украины. В частности, обращает внимание В.ЮЩЕНКО, Верховная Рада Крыма 18 июня, в соответствии с предоставленными Конституцией АРК полномочиями, приняла решение об отказе в согласовании назначения Н.ИЛЬИЧЕВА на должность начальника Главного управления МВД в АР Крым.

7 июля в Конституционный Суд поступило конституционное представление Президента относительно конституционности распоряжения Кабинета министров о назначении Н.ИЛЬИЧЕВА заместителем министра внутренних дел – начальником Главного управления МВД Украины в Крыму.