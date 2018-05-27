Что не дает спать Ринату Ахметову?

Это интервью Борис Пенчук дал УНИАН накануне назначения Виктора Януковича премьер-министром. Он подъехал к УНИАН на своей “Тойоте”, которую обещали взорвать вместе с владельцем.

Донецкий бизнесмен, экс-директор и совладелец донецкого торгового центра “Белый лебедь”, Борис Пенчук со своей семьей потерял предприятие, приносившее неплохую прибыль. По этому факту (после соответствующего заявления Пенчука) было возбуждено уголовное дело, в котором главным героем выступал нынешний депутат от “Регионов”, его земляк Борис Колесников. “Дело Колесникова”, как мы помним, завершилось ничем, зато Пенчук получил и получает многочисленные угрозы. Сегодня он возглавляет фонд “Антикоррупция”, готовит к печати вторую книгу “Донецкая мафия”, организует совместно с “Порой” политические акции, которыми напоминает о себе землякам из Партии регионов.

Корреспонденту УНИАН Пенчук рассказал о некоторых особенностях ведения бизнеса по-донецки, о том, что, по его мнению, не дает спать Ринату Ахметову, обрисовал перспективы дела против Колесникова и поделился взглядами на развитие украинского бизнеса после прихода к власти донецких политиков.

Увидев на столе газету с портретами Януковича и Ахметова, он воскликнул: “О, старые знакомые!” Во время разговора, который практически превратился в монолог, Пенчук держал газету под рукой и каждый раз, упоминая того или иного героя рассказа, показывал на соответствующие портреты.

О специфике донецкого бизнеса и роли однопартийцев Януковича Все предприятия на Донбассе, приносящие хоть какую-то прибыль, в определенный момент вроде бы становятся интересны для этих людей (показывает на портрет Ахметова, намекая на его клан). И они делают так, чтобы этот бизнес стал частью их империи. Весь бизнес на Донбассе для них прозрачный. Но, когда он переходит в их собственность, тут же становится закрытым.

4 апреля этого года я как председатель фонда “Антикоррупция”, направил обращение генпрокурору и министру внутренних дел с просьбой возобновить следствие о расстреле донеччанина Сергея Романа, возглавлявшего фирмы “Сканди-юг” (ныне просто “Юг”) и “Киев-Конти” (ныне – “Конти”). Я просил, в частности, не только установить убийц наконец, но и выяснить дальнейшую судьбу этих предприятий. Почему и каким образом их владельцем стал Колесников? Он сегодня рассказывает, что создал фирму “Юг”. Он ее никогда не создавал! Ее создал Сергей Роман. Характерно: эти события происходили тогда же, когда был расстрелян директор Донецкого пивзавода (позже - “Сармат”).

На Донбассе система простая: сначала человека уговаривают продать бизнес. Потом угрожают, он не соглашается, его расстреливают. Предприятие банкротят и становятся владельцами.

Наша семья тоже получала подобные предупреждения. Но я со своими связями пытался как-то этому противостоять. Правда, тогда противостоять им было очень тяжело. Генпрокурором был Геннадий Васильев – человек, понятно, какого круга. Премьером – Янукович. Президент – Кучма, который, постоянно, приезжая в Донецк, встречался с Ахметовым. Донецкие правоохранительные органы контролировались понятно кем. Как, кстати, и сегодня. Пример - смешная ситуация. Есть в УБОПе спецподразделение «Сокол», работа которого в принципе должна быть засекречена. Но как она может быть засекречена, если УБОП обслуживается в “Донгорбанке”, принадлежащем тоже известной группе людей, зарплату получает по карточкам того же банка.

То же можно сказать об СБУ и других службах...

“Колесников: “есть человек – есть проблема, нет человека – нет проблемы” Просто так забрать у меня акции “Белого лебедя” в них не получилось, тогда нашли болевую точку и стали жать на моего отца. Ему открытым текстом было сказано, что нас всех убьют, поэтому выбора у нас нет. Мне ничего не оставалось, как отдать (акции), чтобы сохранить семью. От Колесникова ( и это подтвердят многие) не раз слышал сталинское: «есть человек – есть проблема, нет человека – нет проблемы».

Нужно понимать, кто такой Колесников. Если сравнить ахметовскую систему с собачьей упряжкой, где погонщик сам Ахметов, Колесников в ней – коренник. То есть тот, чьи функции кусать всех, кто находится в этой упряжке, чтобы она двигалась быстрее. Наверное, нет таких людей, кроме Ахметова, кто бы к нему хорошо относился. Даже если они улыбаются ему и целуются с ним, это ничего не означает.

Когда я дал показания против Колесникова, я понимал, насколько непросто будет бороться при нынешних условиях в стране против этих людей. Но я хотел лишь одного - справедливости. Со всеми событиями, которые происходили в этой связи, я связываю смерть моей матери – она не выдержала того, что происходило с нашей семьей. А мой отец стал инвалидом.

Мои претензии к Колесникову сводятся к признанию незаконной передачи акций и восстановлению меня в должности директора. Представьте только: в моей трудовой стоит запись «уволен по сокращению (с должности руководителя центра ”Белый лебедь”). Ну разве такое бывает? Ни при каких обстоятельствах я не хотел бы ни продать, ни обменять, ни подарить наши семейные акции «Белого лебедя».

Когда я приходил на прием к Луценко, интересовался, почему мне не отвечают на запросы, письма. Он убеждал: да-да, все под контролем... Но я прекрасно знаю, какой это контроль, поскольку ко мне как к председателю фонда часто обращаются с подобными проблемами. Их я тоже довожу до высшего руководства МВД. А заканчивается все тем, что дела сбрасывают на местный уровень, и уже в Донецке “менты” требуют от пострадавших отказа. В прямом смысле: приходили домой и говорили: “Ты что, умным стал? Жалуешься Пенчуку, а тот передает Луценко? Лучше забери свое заявление, иначе будет совсем плохо!” Это были реальные случаи.

Все осталось по-старому. Полевой командир Луценко, к сожалению, порядка на местах не навел. Более того, я считаю, он договорился с Ахметовым по этому конкретному делу. К Луценко вообще много вопросов... Почему, например, он в прошлом году так много говорил о банде Немсадзе, а сегодня даже не вспоминает об этом? И почему не говорит, по какой причине банда Щучкина, Бенсона и Фадеева, которые имели при их аресте 2,5 килограмма пластида, оправдана, и никаких усилий милиция не предпринимает, чтобы восстановить справедливость? Обо всем могли договориться – каждый вопрос имеет свою цену.

...Мой адвокат еще в прошлом году сказал: дело настолько простое, что любой местное отделение милиции закрыло бы ее за 3–4 недели. Вместо этого стражи порядка тянули до июля прошлого года, потом Колесникова отпускают, приходит новый следователь. Откладывается рассмотрение еще на 8 месяцев, в Генпрокуратуре говорили: “Он болеет”. Лишь чуть больше месяца назад вдруг стали проводить следственные действия. Уверен, у меня есть все шансы в судебном процессе доказать, что Колесников врет. Если суд будет открытым, я убежден в победе. Тогда, при условии лишения его депутатского мандату, ему “светит” до 12 лет. Иначе (при закрытом суде) у меня будут основания считать, что “им” хватило средств, чтобы повернуть дело в выгодное им русло.

Когда я подал соответствующее заявление в милицию, меня сразу предупредили: ты не расслабляйся, он (Колесников) очень злопамятен, настолько зол и непредсказуем в злобе, что будут большие проблемы. Даже в день его выхода из СИЗО, когда я подъехал к суду, решившему его освободить, получил угрозу. Неизвестный мне мужчина сказал: готовься, тебя в машине очень скоро взорвут. Я успел его сфотографировать, потом фото передал в СБУ. Были и другие угрозы, но я спокойно к этому отношусь.

Сейчас, думаю, Колесников наоборот должен меня оберегать, чтобы я даже где-то не упал и не сломал что-нибудь, ведь это сразу отразится на нем. Страшно другое – если он и компания придут к власти, жаль украинский народ, который угодит под раздачу. Иначе вряд ли можно будет это назвать.

“Ахметов хочет стать украинским Берлускони”

Почему сегодня Партию регионов поддерживает столько людей? Часть из них работают в корпорации (СКМ, принадлежащей Ринату Ахметову. - Автор), которая накрыла не только Донбасс. Часть зависима хотя бы тем, что члены их семей работают там или в других фирмах, тоже связанных с фамилией Ахметова. Остальные просто обмануты теми СМИ, которые опять же принадлежат паре Ахметов-Колесников. Есть еще одна категория людей – которые не хотят никаких перемен и говорят: «пусть лучше бандиты наши, чем бандиты чужие».

Чего они хотят добиться, получив власть? Ахметову в Донецке уже тесно. Почему он создал новый холдинг (“Метинвест”), почему переводит СКМ в Киев? Он слишком велик для Донбасса. А после «репрессий», как говорят “регионалы”, ему нужно защитить себя и свой бизнес. Думаете, он будет открыто работать в парламенте? Получив мандат, он защищает себя в том числе от реприватизации, и при их количестве голосов (Партии регионов) они не позволят провести невыгодные законы.

С одной стороны, Ринат рвется на запад, чтобы его рынки сбыта продвигались в этом направлении. Но здесь же нужно вспоминать о его обязательстве перед Россией – по моей информации, не весь подчиненный ему бизнес принадлежит непосредственно ему. В криминальном мире есть термин «смотрящий» - человек, который контролирует ситуацию на доверенном участке. Догадываетесь, кто выступает в роли “смотрящего” от России на Донбассе?

А тем временем, чего хочет от власти Янукович? Человек, который привык быть “большим”, уже не может не быть таким. Он откровенно хочет быть премьер-министром. И знает, что у него это выйдет. Знает, как влиять на людей. Если получит вожделенную должность, надеется стать менее зависимым от этих людей (повторяя фразу “этих людей”, Пенчук каждый раз намекает на земляков-однопартийцев). Ведь сегодня он зависим. Ринат не простит ему повторного проигрыша. Тогда (после поражения на президентских выборах) у них были испорчены отношения. Сегодня Ринат хочет убрать Януковича. Но не для того, чтобы самому стать главой правительства. Он к этому еще не готов. Я знаю Ахметова, давно наблюдая за ним. Еще несколько лет назад он не умел говорить. Сегодня с ним работают, он развивается. Но достаточно ли этого? Боюсь, он сам понимает – пока еще нет.

Ему сейчас выгодно поставить своего человека (на должность главы правительства) под абсолютный контроль с перспективой на то, что сам пойдет на президентские выборы.

У него есть одна мечта, она же пример для подражания, которую он подтверждает всеми своими поступками. Сильвио Берлускони - человек, который служит примером для Ахметова. Бизнес прежнего премьера Италии тоже был криминальным. Потом легализовался, после чего Берлускони стал первым человеком в государстве. Его знают все, и это не дает спать Ринату Ахметову – он хочет быть украинским Сильвио Берлускони. Он идет по его пути.

Между Ахметовым и Януковича существует уже хорошо ощутимый антагонизм. Янукович ему сегодня мешает. Он совершенно не попадает в схему, рассчитанную Ринатом. Януковича слышали, его знают, и народ ему доверяет. Это уже человек-легенда, чего не могут сказать об Ахметове. И это Ринату не нравится. Уже пытались в прошлом году провести изменения в структуре партии, но из-за ареста Колесникова, отъезда за границу Ахметова, Януковича этого не удалось сделать. Тогда у Рината было желание изменить лицо партии и убрать Януковича вообще. На его роль было несколько кандидатур. Например, близость Колесникова к Ринату давала ему шансы на это.

Отражается такая ситуация и на самом Викторе Януковиче. Контролировать его полностью на должности премьера Ахметов уже вряд ли сможет – Виктор Федорович сделал для себя выводы. Он не хочет идти на какие-то договоренности. Если Янукович не станет премьером, он будет никем. Я абсолютно в этом уверен.

Их победа сегодня обеспечена лишь одним – огромным финансовым ресурсом. Потому что Ахметов после согласования вопросов с Москвой понял, что нужно идти ва-банк, не жалея никаких ресурсов. Он картежник, игрок, который знает, что такое идти ва-банк: или сейчас рискнуть и получить все, или отступить и все потерять. И еще – у Ахметова есть не только восточная кровь и корни, но и восточные черты характера. Он может улыбаться тебе в лицо, что-то обещать, и в то же время тихо точить кинжал. Это образно, конечно.

Недавно мы слышали, что ПР дают более чем 10 млн. долларов, чтобы перекупить других депутатов в коалицию. Что для него эти деньги? Как для кого-то из нас пачку сигарет купить. Поэтому проблем никаких. Тем более, учитывая, сколько поставлено на карту. Они рвутся к власти для того, чтобы владеть всем государством, чтобы “дерибанить” бюджет. У прожорливости нет границ. Это – клиника. И нужно понимать, что при власти они не способны вести себя иначе, чем как с бизнесом на Донбассе. Их принцип один – разделяй и властвуй.

Когда они получат власть, нам опять придется забыть о демократических процессах, о свободе слова и тому подобном. Вернемся лет на 15 назад и будем вспоминать доброго “дедушку” Кучму и говорить «какие мы дураки были!»

Записал Дмитрий Стаховский