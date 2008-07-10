Боинг против Аэробуса - США против Европы

Европарламент выступил в поддержку “Аэробуса” в споре с “Боингом” в рамках Всемирной организации торговли (ВТО).

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующая резолюция была принята на заседании Европарламента в Страсбурге.

“За” проголосовали 589 депутатов, против - 53, воздержались - 64.

Депутаты в резолюции отметили, что тендер американских ВВС, который выиграли американская Northrop Grumman Corporation и европейский производитель “Аэробусов” EADS на поставку 167 самолетов-заправщиков, базировался на “нейтральных условиях” для определения лучшего и более пригодного оборудования.

Депутаты выразили обеспокоенность “значительными атаками” “Боинга” и американского Конгресса, которые “изображают” EADS и отдельные страны-члены ЕС, как “ненадежных авиа-космических партнеров” и “риск безопасности” для боеготовности американской армии.

Европарламент также призвал Еврокомиссию продолжать усилия по защите интересов ЕС в споре с “Боингом” в рамках ВТО.

В своей резолюции депутаты отметили, что обвинения “Боинга” в предоставлении государственных субсидий для строительства Аэробусов не отвечают действительности, поскольку Аэробус вернул на 40% средств больше, чем получил в виде субсидий с 1992 года, или на 7 млрд. евро.

Справка УНИАН. В 2004 году американские ВВС заказали производство самолетов-заправщиков у “Боинга”, однако после расследования, проведенного Конгрессом, настоящий контракт был разорван через “неблаговидную роль” высокого должностного лица в американских ВВС и чиновника в компании “Боинг”. После этого был объявлен повторный тендер, которой 29 февраля этого года выиграл концерн в составе Northrop Grumman Corporation и EADS.

Американское правительство после этого обратилось с жалобой в ВТО, отметив, что EADS получает государственные субсидии.