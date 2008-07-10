Гриценко: оставьте Тимошенко в покое

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО (фракция НУ-НС) считает, что для правительства Юлии ТИМОШЕНКО следует создать нормальные условия работы, а не отправлять его сегодня в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил после заседания комитета, возглавляемого им.

«Я не говорю, что нынешнее правительство не делает ошибок. Но и нормальных условий для его эффективной работы также не существует», - объяснил свою позицию А.ГРИЦЕНКО.

Он также заметил, что это правительство должно работать как минимум до января 2009 года, чтобы, помимо остального, реализовать крайне актуальные для государства энергетические вопросы.