Зачем Тимошенко обновленный бюджет?

Как вы оцениваете макропоказатели изменений в бюджет, предложенные правительством? Кому выгодно, кому невыгодно принятие изменений к главному финансовому документу страны? Об этом мы спросили политиков и экспертов. Сергей Гриневецкий, народный депутат (Блок Литвина): ОПЯТЬ ПРЕДЛАГАЕТСЯ БЮДЖЕТ ПРОЕДАНИЯ, А НЕ РАЗВИТИЯ

Изменения в бюджет, предложенные правительством, усиливают популистскую демагогию. В этой ситуации непонятно, для чего продолжать формировать бюджет проедания, а не развития.

В то же время возникает ряд вопросов относительно расходов государственного бюджета. Ликвидированы расходы на субвенции для строительства жилья работникам бюджетной сферы, которые заключали контракт на двадцать лет, – это 690 миллионов, ликвидированы расходы на обеспечение жильем бюджетников, которые работают на селе, – это один миллиард гривен. Это все указывает на то, что за полгода по соответствующим статьям никаких расходов осуществлено не было.

С принятием бюджета есть целый комплекс вопросов. Заинтересованы ли в принятии бюджета? Президент говорит, что не все учтено из того, о чем договаривались с правительством. О чем договаривались, не знаю. Но Бюджет не дает ответов на вопрос относительно собственности и земли, не решает вопроса борьбы с коррупцией. Главная проблема коррупции: неэффективное использование и разворовывание бюджетных средств.

Какие угрозы несет неприятие бюджета? В конкретном случае – никаких. Посмотрим больше, мы вносим изменения в бюджет, которые Конституционный суд вообще признал незаконным. Мы в неконституционный Бюджет вносим неконституционные изменения. Мне кажется, что в такой ситуации Юлии Владимировне выгодно не принимать этот бюджет. Ну, работает и работает себе.

Такие тенденции приводят к разрушению государства. Более чем полгода минуло, а мы торжественно изменения в бюджет вносим... До сентября следует подать бюджетную резолюцию на следующий год.

Не знаю, кому это нужно. Как по мне, лучше бы взяли да и внесли законы относительно проведения Евро, и на базе тех законов вышли на проработанный Бюджет. Мне откровенно жаль местные администрации, потому что минуло полгода, а денег для запланированных программ нет. И как они будут выполнять программы, которые они утвердили на местном уровне?

Сергей Терехин, народный депутат (БЮТ): ВЕРОЯТНОСТЬ ПРИНЯТИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ДО КАНИКУЛ ДОСТАТОЧНО МИЗЕРНАЯ

Две трети от увеличения государственных ассигнований пойдут на так называемые инфраструктурные программы. Это все, что связано с капитальными операциями, строительством дорог, ремонтом школ, подготовкой к Евро-2012.

Такой способ расходования дополнительных поступлений уменьшает риски инфляционного характера. Это капитальные расходы, они растягиваются во времени и не делают инфляционного навеса на внутренний рынок. Одна треть – ассигнования социально-экономического характера, правительство обязано было сделать индексацию социальных выплат и заработных плат бюджетников в соответствии с законом – в связи с превышением запланированных на начало года темпов реальной инфляции. Потому треть пойдет на увеличение социальных выплат, и это правильно, хотя, конечно, несет некоторые инфляционные риски. Но здесь правительство ничего не может сделать, это - требования закона об индексации.

Относительно дефицита... Дефицит уже сокращен. По плану финансирования дефицита, будут привлекаться внешние ссуды. И в таком случае через канал валютного рынка будет идти накопление инфляционного риска. НБУ, чтобы держать курс в коридоре, должен выкупать избыточное предложение валюты, которое будет привлечено для финансирования дефицита, и тем самым или укреплять дальше гривню, или эмитировать дополнительные деньги. Уменьшение дефицита на 0,3% от плана – хороший шаг, который согласован с НБУ.

Я не вижу больших рисков, связанных с принятием дополнений к действующему закону о бюджете. Напротив, мы развязываем правительству руки по финансированию большого количества государственных программ.

Относительно показателя роста индекса потребительских цен до 115,9%, – то он достаточно напряженный. Мы надеялись, что темпы инфляции в июне будут меньше, но традиционно в Украине есть два дефляционных месяца – июль и август, с увеличением темпов инфляции на осень. Потому посмотрим, как сработает экономика в июле и августе. Если эти месяцы будут дефляционными, тогда можно представить, что в 15,9% правительство уложится. Но я анализировал динамику цикличности инфляции за последние шесть лет и более пессимистически смотрю на прогноз, думаю, это будет около 19 процентов.

Принять бюджет выгодно правительству, у него развязываются руки по инфраструктурным программам. С другой стороны, также невыгодно правительству, потому что индексация социальных выплат повлияет на увеличение темпов инфляции на осень. Принятие изменений в бюджет выгодно бюджетным реципиентам. Потому что при номинальном росте цен на продовольствие, мы не должны забавляться с людьми, продовольствие занимает свыше 60% процентов в прожиточной корзине, и мы должны индексировать. Я скептически отношусь к перспективам принятия бюджета по политическим соображениям, некрасивую игру устроили наши оппоненты в парламенте. Сначала следует принимать бюджет, а затем заниматься преследованиями правительства. Но они на это не идут и требуют, чтобы первым стоял вопрос ответственности правительства. Но непонятно, за что отвечать, потому что правительственная программа не была принята. Мы в достаточно патовой ситуации.

Есть проблема с бюджетом, с новой структурой прожиточного минимума (ее нужно менять), с таможенными тарифами. Которые тоже ожидают своего обновления. Вероятность того, что Бюджет будет принят до каникул, – достаточно мизерная.

Ксения Ляпина, народный депутат (НУ–НС): ЭТО СЕРЕДНЕНЬКИЙ БЮДЖЕТ – НА ТРИ С ПЛЮСОМ, ИЛИ ЧЕТЫРЕ С МИНУСОМ Правительство предложило средний вариант макропоказателей – и не фантастический, и не совсем реалистичный. Думаю, индекс роста цен реально будет немножко выше, инфляция больше.

Я бы сказала, средненький бюджет – на три с плюсом, или четыре с минусом.

Перспективы принятия бюджета чем дальше, тем более туманные. Потому что опять захлестнул нас водоворот политического противостояния. Оно бессодержательно, безответственно.

Мы за профессиональное рассмотрение бюджета. А к этому мы готовы. У нас есть предложения, как улучшить бюджет. Мы макропоказатели, прогнозные показатели не трогали – это то, что формирует правительство. А прогнозы на сто процентов не сбываются. Мы немного предложили по направлениям бюджетных расходов – отраслевым, инфраструктурным.

Мне кажется, принятие бюджета, с одной стороны, невыгодно “Регионам”. Это повлечет принятие определенных социальных гарантий, соответственно, может увеличить доверие к правительству. Но с другой стороны, с марта “Регионы” сами требовали принятия бюджета. Потому им можно поставить вопрос: вы требовали бюджета, вам предложено, почему вы не голосуете?

Но ситуация двойная и для правительства. С одной стороны, выгодно, чтобы был принят бюджет. Потому что видно, что правительство выполняет обязательства, компенсирует потери от инфляции для незащищенных слоев населения в то же время мы осознаем то, что дополнительные деньги, даже компенсаторного характера, ухудшат тенденции относительно инфляции.

Если политические силы не дадут принять бюджет, правительство будет иметь право сказать: нам не дали возможности принять бюджет и осуществить выплаты. Потому принятие, как и неприятие, бюджета для всех имеет двойной эффект.

Ярослав Жалило, Национальный институт стратегических исследований: СМОЖЕТ ЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ ЖЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА? Исходным фактором необходимости коррекции бюджета была оценка индекса инфляции. И я думаю, что заложенный на сегодня показатель – 15,9% – является заниженным. Это значит, что на конец года мы можем получить высший индекс инфляции, но при этом можем получить и более динамический рост ВВП. А это значит, что наполнять бюджет будет проще.

Правительству выгоднее занижать темпы инфляции, чтобы потом за счет так называемого инфляционного налога завысить номинальное ВВП. Мы видим, что правительство пытается симметрично увеличивать как расходы роста, так и расходы развития.

Я бы положительно отнесся к проекту, потому что правительство обратило внимание на финансирование таких отраслей экономики, как судостроение, авиа- и космическое строение, угольную промышленность.

Но, как по мне, не уделено надлежащего внимания ЖКХ.

Но важнее всего – будет ли правительство готово и способно выполнять эти финансирования обязательства. И будут ли расходы реально сбалансированы с доходами, как предложено документом. Будут ли реально увеличены расходы для развития, опять будет ли сделан акцент на социальных расходах.

Опрашивала Маша Мищенко