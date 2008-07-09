Ющенко угрожает ветировать изменения в бюджет, если Рада их примет

Президент Украины Виктор Ющенко критически оценивает внесенный правительством проект изменений к Государственному бюджету-2008. Об этом он заявил во время украинско-мальтийского бизнес-форума. «Меня не устраивают изменения в бюджет 2008 года, не устраивает много вещей, которые пробуют привнести в изменения к настоящему документу. Жить политикой популизма, подогревать инфляцию слабой бюджетной политикой – это не продуманная работа власти», – сказал Глава государства, призвав отказаться от такого типа политики.

Виктор Ющенко напомнил о необходимости через изменения в бюджет компенсировать наиболее незащищенным слоям населения потери, вызванные инфляцией. Президент напомнил, что за 6 месяцев инфляция составила 15,5 %. Глава государства поставил задачу довести этот показатель до однозначного числа. «Эта сверхцель должна быть для любого правительства, для любой власти», – цитирует слова Президента пресс-служба главы державы.

По мнению Президента, кроме усиления защиты наиболее уязвимых слоев населения, изменения должны предусматривать направление дополнительных средств на развитие экономики и покрытие дефицита бюджета. «Остальные мы направляем на покрытие дефицита бюджета и программы развития».

Также Глава государства напомнил о своем праве накладывать вето на принятые Верховной Радой законы. «По крайней мере у меня есть право на вето таких непродуктивных изменений и дополнений в бюджет, и я его использую», – сказал Президент Украины, выразив надежду, что в парламенте состоится профессиональная дискуссия относительно изменений к главному финансовому документу страны.