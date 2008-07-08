Осквернен памятный знак погибшим крымским татарам

В пгт Красногвардейский в Крыму неизвестные сорвали тамгу – национальный символ крымских татар – с памятного знака, установленного на месте строительства «Мемориального комплекса жертвам геноцида крымско-татарского народа».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Меджлиса крымских татар.

В Меджлисе произошедшее называют актом вандализма.

Красногвардейский региональный Меджлис и депутаты Красногвардейского райсовета из фракции «Курултай - Рух» обратились с заявлением о случившегося в правоохранительные органы. Кроме того, они сообщили о произошедшем руководству райсовета и райгосадминистрации, информирует Меджлис.