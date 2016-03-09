Украинских нардепов, которые летели на суд к Савченко, задержали в московском аэропорту

Об этом адвокат украинской летчицы Николай Полозов сообщил в своем Twitter.

По его словам, нардепов отпустили, однако только после того, как их самолет улетел.

Депутатов от Батькивщины, летевших на суд к Надежде, задержали в аэропорту Москвы и отпустили только после вылета рейса. #FreeSavchenko — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 9 Март 2016

Вместе с тем, по словам адвоката, сегодня на суде будет присутствовать и сама Савченко, которая, как планируется, выступит на заседании с последним словом.

Сегодня Надежда выступит с последним словом в суде. Мы с @mark_feygin уже едем в ростовский Донецк. #FreeSavchenko — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 9 Март 2016

Справка УНИАН. Савченко начала сухую голодовку с 4 марта в знак протеста против того, что российский суд отказал ей в последнем слове и отложил заседание до 9 марта.

Украинские консулы 7 и 8 марта посещали Савченко в СИЗО. По их словам, состояние здоровья летчицы ухудшилось.

Уполномоченный президента Украины по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что российская власть разрешила украинским врачам осмотреть Савченко 9 марта.

Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию.

В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля.

Прокуратура требует приговорить Савченко до 23 лет лишения свободы в колонии общего режима.