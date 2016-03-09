Украинских нардепов, которые летели на суд к Савченко, задержали в московском аэропорту
Группу народных депутатов от "Батькивщины", которые собирались на судебное заседание по делу Надежды Савченко, задержали в аэропорту Москвы.
Об этом адвокат украинской летчицы Николай Полозов сообщил в своем Twitter.
По его словам, нардепов отпустили, однако только после того, как их самолет улетел.
Депутатов от Батькивщины, летевших на суд к Надежде, задержали в аэропорту Москвы и отпустили только после вылета рейса. #FreeSavchenko— Николай Полозов (@Moscow_advokat) 9 Март 2016
Вместе с тем, по словам адвоката, сегодня на суде будет присутствовать и сама Савченко, которая, как планируется, выступит на заседании с последним словом.
Сегодня Надежда выступит с последним словом в суде. Мы с @mark_feygin уже едем в ростовский Донецк. #FreeSavchenko— Николай Полозов (@Moscow_advokat) 9 Март 2016
Справка УНИАН. Савченко начала сухую голодовку с 4 марта в знак протеста против того, что российский суд отказал ей в последнем слове и отложил заседание до 9 марта.
Украинские консулы 7 и 8 марта посещали Савченко в СИЗО. По их словам, состояние здоровья летчицы ухудшилось.
Уполномоченный президента Украины по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что российская власть разрешила украинским врачам осмотреть Савченко 9 марта.
Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию.
В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля.
Прокуратура требует приговорить Савченко до 23 лет лишения свободы в колонии общего режима.