Будет ли у Украины и Израиля безвизовый режим?

Похоже на то, что весьма неплохо было бы получить такую штуку. Возрос бы поток туристов. А это – дополнительные средства для бюджета страны. Украинские граждане почувствовали бы себя куда более свободными людьми. Поучились бы патриотизму относительно своей страны у израильтян – там, на земле обетованной, где люди умеют быть патриотичными как никто.

В конечном итоге, это общемировая тенденция, когда все меньше барьеров остается между странами и люди могут свободно передвигаться по миру, практически не чувствуя границ.

А россиянам – уже визы не нужны. Они уже заключили такое соглашение с Израилем. Осенью оно начнет действовать, и многие прогнозируют ощутимое увеличение туристических потоков в обоих направлениях.

В Украине же все остается по-старому. Наши соотечественники, которые решили поклониться христианским святыням Иерусалима или подлечиться целебными водами Мертвого моря, ночуют под израильским посольством, терпят все бюрократические унижения. Израильские граждане, в свою очередь, вынуждены платить за украинскую визу в десять раз больше, чем мы платим за израильскую, летать нашими, украинскими авиакомпаниями, где стоимость билета также едва не в десять раз выше, чем платят европейцы .

Следовательно, как говорят, за это стоит побороться.

Но беда в том, что пока еще борьба не дает результата.

Кто заплатит пенсии бывшим соотечественникам? Наши правительства бьются над проблемой уже несколько лет. А на днях в Израиле высадился десант в виде украинской парламентской делегации, чтобы приблизить решение проблемы. Делегация во главе с народным депутатом Александром Фельдманом была принята на высшем уровне – Президентом страны Шимоном Пересом, спикером Кнессета (то есть парламента) Далией Ицик. Состоялись встречи с депутатами Кнессета, большими предпринимателями. Такое «меню» уже само по себе свидетельствует о серьезности подхода израильской стороны.

Что в итоге показал визит?

На дипломатическом уровне две страны сделали все необходимое. Подготовлены двусторонние документы, согласованы все нюансы.

Фактически остается одна проблема. Называется она так: «Проблема пенсионного обеспечения бывших граждан Украины – нынешних граждан Израиля». Свыше 30 тысяч наших бывших соотечественников пенсионного возраста выехали из Украины после провозглашения независимости страны. В Украине они, естественно, получали бы пенсию. В Израиле ее не имеют.

Несправедливо?

Похоже, что так. Люди всю жизнь работали, следовательно, на склоне лет заработали себе на хлеб и масло к нему. И эти средства есть. Но их не выплачивают. Соответственно, израильтяне настаивают на том, что проблема должна быть снята, а уже после этого можно говорить о снятии визовых барьеров.

Депутат Кнессета Зуев Елькин заметил корреспонденту УНИАН: «Думаю, сразу после того, как будет снят вопрос пенсий, мы соберем мощное парламентское лобби, чтобы отменить визы. По моему мнению, не будет вопросов ни со стороны министерства внутренней безопасности, ни со стороны других ведомств, главное – пенсии». Разделяет эту позицию другой влиятельный депутат Кнессета, сопредседатель парламентской группы «Украина–Израиль» с израильской стороны Михаил Нудельман: «Я вел разговор на эту тему с премьер-министром, другими влиятельными правительственными чиновниками. Гарантирую, нужно 9–10 месяцев, чтобы снять вопрос виз. Но перед тем Украина должна снять вопрос пенсий».

Украинские депутаты не отбрасывают предложенную схему.

Руководитель делегации и сопредседатель группы «Украина–Израиль» с украинской стороны Александр Фельдман говорит: «Позиция израильской стороны абсолютно оправдана и понятна. Мы не сможем говорить о развитии цивилизованных отношений, пока не поставлена точка в пенсионном вопросе. Мы должны сделать все, чтобы доказать, что те, кто выехал из Украины, это наши бывшие сограждане, но не бывшие люди. Все необходимые документы на двустороннем уровне согласованы. Теперь мяч на нашей половине поля. И должны отдать надлежащий пас нашим партнерам».

Народный депутату страны, член профильного комитета Верховной Рады Андрей Шкиль считает, что не должно быть проблем с поиском бюджетных ресурсов. «В действительности речь идет о вполне подъемной для Украины сумме – порядка нескольких миллионов долларов, – сказал он. – Заложить деньги в бюджет реально, и нужно это сделать. Если, например, соответствующие предложения будут внесены уже на этой неделе, думаю, депутаты проголосуют «за».

Кстати, Россия эту проблему для своих бывших соотечественников давно развязала. Бывшие россияне получают пенсии в Израиле. Экс-украинцы, глядя на них, могут лишь облизываться.

То есть, действительно, препятствия есть не со стороны Израиля, а со стороны Украины.

Дайте, дайте стабильности...

Похоже, консенсуса можно достичь.

Израильская сторона настаивает на схеме «сначала – пенсии, потом визы». Украинская сторона схему принимает. Закладываем соответствующие средства в бюджет, подписываем соответствующие международные соглашения. Элементарно, Ватсон!

Но это «элементарно» касается стран со стабильной политической системой и последовательными политиками. Украину, как известно, к таким странам в последнее время тяжело причислить. Потому легко спрогнозировать, что визовый вопрос будет подвешен ко всему букету наших проблем – коалиционных, фракционных, правительственно-президентских.

«Пенсионная проблема – не вопрос бюджета или дипломатии, это вопрос нашей политической стабильности. И пока мы его не решим, ничего не будет. Соответственно, мы не выполним своего долга ни перед 400 тысячами наших бывших соотечественников, которые теперь живут в Израиле, ни перед миллионами людей, которые хотели бы посетить страну», – говорит Александр Фельдман.

Что же касается самих депутатов, они, кажется, стали убежденными сторонниками безвизового режима без любого давления. В свободное от межпарламентских связей и трудов время проехали с экскурсией по Тель-Авиву, поклонились святыням Иерусалима, приняли знаменитые грязевые ванны на Мертвом море. Много общались с нашими соотечественниками, с детьми, которые прилетели на несколько дней в Израиль по линии детской дипломатии благодаря содействию Благотворительному фонду Александра Фельдмана.

«Такие поездки дают возможность почувствовать страну, понять, почему столько лет здесь беспокойно, почему за эту землю идет такая отчаянная борьба», – говорит народный депутат Николай Трайдук.

Это действительно фантастическая земля. Едва ли не к каждому дереву здесь подведен компьютер, потому что солнца, энергии много, а воды мало. Девушки служат в армии, и патрулируют улицы с автоматами. В то же время, на улицах по своим делам куда-то следует множество мужчин в черных костюмах и шляпах. Ортодоксальные иудеи посвящают себя изучению Торы, приумножению семейств и размышлениям над смыслом жизни.

Такая страна, такие люди, такие традиции. Хорошо, когда можно будет не оббивать пороги посольства, не стоять в очереди за визой, а просто взять билет на самолет, полететь. И уже там понять, это «твое, или не твое».

Александр Калиниченко