Вехи недели. Предупреждение в Брюсселе, борьба за этику и фактор Савченко

Побывать в Брюсселе, чтобы людей посмотреть и себя показать – давнишняя мечта многих украинских политиков и гражданских активистов. Но еще никогда так много отечественных парламентариев не высаживались в европейской политической столице одновременно. Шесть десятков нардепов старательно не выносили сор из парламентской избы и максимально излучали веру в возможность проведения реформ в Украине. Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман и вовсе заверил, что слухи о политическом кризисе в нашей стране являются преувеличенными, поскольку большинство демократических сил готовы к созданию новой коалиции. Поскольку нынешние нормы регламента ВР позволяют имитировать работу коалиции даже после ее смерти, верить в этом вопросе рекомендую исключительно делам. Десант парламентариев в Брюсселе не приблизил Украину к выходу из кризиса ни на сантиметр.

Владимир Гройсман не исключает своего перехода на работу премьером, хотя в информационном пространстве все больше говорят о Наталье Яресько, которая, наоборот, не выказывала публичного желания становиться у правительственного штурвала. Но ее политическая равноудаленность (за исключением влияния бывших клиентов инвестиционного банкира Яресько) и доверие к ней со стороны Запада могут оказаться куда важнее реформаторского настроя. Олег Ляшко почувствовал возможность вознестись на вершину политической карьеры в парламентском президиуме и продолжает маневрировать свой немногочисленной, но очень радикальной фракцией. «Народный фронт» пытается держать строй премьерских соратников, а процессы внутри БПП позволяют не воспринимать всерьез разговоры о единстве самой крупной парламентской фракции.

Яценюк, похоже, разошелся во мнениях с большинством своих союзников, и продолжение пребывания во главе правительства сужает для него пространство для политического маневра

Арсению Яценюку от разговоров за его спиной несладко. Но премьер продолжает призывать позволить правительству нормально работать и, в конце концов, показать класс в деле реформирования страны. Запрет госслужащим критиковать власть в рамках заявленной борьбы за этику их поведения, скорее, доказывает отсутствие у премьера стратегии борьбы за своей портфель, чем демонстрирует изощренные навыки Арсения Петровича. Он, похоже, разошелся во мнениях с большинством своих политических союзников, и продолжение пребывания во главе правительства сужает для Яценюка пространство для политического маневра.

Сложным вызовом для украинской политики в целом является процесс над Надеждой Савченко, который близится к своему завершению. Дерзкая и бескомпромиссная пленница Путина не собирается плясать под дудку российской Фемиды, более того – ее поведение создает для российской власти серьезные проблемы. В этом контексте украинским политикам куда важнее выступать единым фронтом, чем устраивать соревнование на тему, кто больше заинтересован в освобождении парламентария и члена ПАСЕ. Кремль же пытается играть в масштабную политическую игру, развязка которой станет понятной достаточно скоро, не столько с Украиной, сколько с западным миром.