Почему Луценко согласился работать в правительстве Януковича?

Всего несколько недель назад министр внутренних дел, бывший полевой командир и социалист, Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку, если правительство возглавит Виктор Янукович. Принципиальный министр, осуждая поступок Александра Мороза (заключение коалиционного соглашения с ПР и КПУ), обещал выйти из партии и Кабмина. «Я считаю, что Александр Мороз имеет и моральное, и профессиональное право быть спикером, весь вопрос в цене этого решения. Если после этого СПУ будет голосовать за оранжевого премьера, я считаю это нормальным. Но если она примет решение о поддержке донецкого представителя во главе правительства, то я считаю, что это измена. И я не буду в этом правительстве и в этой партии», - этот тезис Луценко запомнили все. И вспоминают больше всего сейчас, когда он покинул ряды социалистов, но остался в правительственной должности с шефом, о котором он еще днями говорил: “Отмена судимостей Януковича сфальсифицирована.” Настоящих причин такого поведения Луценко до сих пор не озвучил, вот мир и полнится слухами.

В главном милицейском органе - МВД - сегодня все стояли “на ушах”. Ожидали нового премьера, который должен был представлять “нового” министра. Усиленные посты вокруг и на самой территории министерства. Крепкие ребята с прозрачными наушниками расчищали от журналистов путь для Виктора Федоровича, не подпуская никого и близко к его маршруту.

Наконец Янукович зашел в зал, за ним - Луценко, который еще сегодня находился в больнице, и поэтому не было точно известно, состоится ли представление. Нервно о чем-то пошутив между собой, премьер и его подчиненный уселись за стол, где их уже ждали все высшие милицейские чины. Пока Янукович держал речь, Луценко сидел рядом и нервно крутил авторучку. Непонятно было: то ли от болезни не отошел (в конце прошлой недели сообщалось, что он попал в больницу с гипертоническим кризисом), то ли настолько нервничает. Что неудивительно: как оно - полевому командиру сидеть рядом с человеком, которого еще недавно обвинял в изобилии грехов, а теперь должен воспринимать как начальника?

Нервозность Луценко можно понять и потому, что еще недавно он заявлял свою категорическую позицию по работе в правительстве Януковича. Всем журналистам так и хотелось об этом спросить. Но не удалось: наскоро проговорив официоз, чиновники отретировались по кабинетам. Возможно, обмыть назначение. Но об этом можно лишь догадываться.

Как и о главном вопросе, ответа на который никто не услышал. Вместо этого корреспонденту УНИАН это удалось узнать от источника А ., приближенного к МВД. Юрий Луценко и в самом деле не собирался оставаться, но в последнее время появились веские причины. Во-первых, Президент не просто просил его об этом лично, но требовал. Что заставило бывшего социалиста подчиниться этим требованиям - ответственность, особенное отношение к Ющенко или иная причина, приходится гадать. И с другой стороны - когда стало ясно, кто возглавит правительство, глава МВД стал получать звонки от своих заместителей - офицеров милиции, которых он лично поставил на эти должности. Они, по словам источника, говорили “Юрий Витальевич, оставайтесь, потому что нам будет полный п...!” Они, говорит А., боялись расправы со стороны возможного руководителя от “донецких”. А среди них была кандидатура Николая Джиги, экс-заместителя министра МВД. Не меньше они якобы боялись и Евгения Червоненко, который также рвался на эту должность.

А. говорит, что и “донецкие” (имеет в виду ПР) понимали, что замена человека на этом посту могла привести к определенному хаосу: “Поскольку МВД – это единственная структура, которая руководится единолично, сверху донизу”. Они вроде бы и сами просили Луценко отойти от политических амбиций и остаться во главе правоохранительной структуры для сохранения порядка.

Но и выпускать Юрия Луценко из-под контроля Янукович тоже не собирается. Вероятно, недаром сегодня на встрече с министром внутренних дел он выразил "предложение": «Я бы хотел, Юрий Витальевич, - отметил Янукович, обращаясь к Л уценко, - чтобы вы вместе со мной отработали такую модель подразделения в Кабинете Министров, который будет работать с МВД».

Дмитрий Стаховский