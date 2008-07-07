Правительство подало в Верховную Раду проект изменений в бюджет

Проект изменений к Закону о Государственном бюджете Украины на 2008 год зарегистрирован в секторе законопроектов Верховной Рады. Номинальный объем бюджетного дефицита таки испытывает изменения в сторону уменьшения, однако лишь на 149 миллионов гривен. Доходы госбюджета предложено увеличить на 25,4 млрд гривен, а еще 5 млрд дополнительного ресурса будут получены местными бюджетами.

Кроме прямых дополнительных ассигнований бюджета, правительством предлагается предоставление государственных гарантов в совокупности на 10,4 млрд гривен, в частности Укравтодору, Государственному ипотечному учреждению, Южному машиностроительному заводу имени О.М. Макарова, метрополитенам, шахтам, авиапроизводителям.

Законопроект также содержит ряд предложений относительно других законов, которые прямо не касаются бюджета. В частности, предлагаемыми изменениями к Законам Украины "О хозяйственных обществах" и Хозяйственного Кодекса Украины предлагается внедрить положения, направленные на защиту миноритарных акционеров.

Станислав Голубенко для УНИАН