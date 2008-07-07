СБУ выдворила из Украины пять иностранных дипломатов-разведчиков
11:51, 07 июля 2008Политика
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Всего за полгода...
СБУ с начала 2008 года выдворила за пределы Украины пять иностранных дипломатов-разведчиков.
Об этом в интервью газете "Сегодня" от 7 июля заявил временно исполняющий обязанности главы СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.
По его словам, сотрудники спецслужбы задержали еще троих дипломатов, предупредили 38 попыток вовлечения граждан Украины в незаконное сотрудничество с иностранными спецслужбами.
"По линии охраны гостайн возбуждено 10 уголовных дел, к уголовной ответственности привлекаются трое, к административной - полтысячи человек", - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
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