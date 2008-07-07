СБУ выдворила из Украины пять иностранных дипломатов-разведчиков

СБУ с начала 2008 года выдворила за пределы Украины пять иностранных дипломатов-разведчиков.

Об этом в интервью газете "Сегодня" от 7 июля заявил временно исполняющий обязанности главы СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, сотрудники спецслужбы задержали еще троих дипломатов, предупредили 38 попыток вовлечения граждан Украины в незаконное сотрудничество с иностранными спецслужбами.

"По линии охраны гостайн возбуждено 10 уголовных дел, к уголовной ответственности привлекаются трое, к административной - полтысячи человек", - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.