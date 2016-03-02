В МИД уверяют, что безвизовый режим с ЕС "не завалили и не слили"
В Министерстве иностранных дел заявляют, что безвизовый режим с Европейским Союзом для граждан Украины в правительстве и парламенте "не сливали".
Об этом написал на своей странице в Facebook посол по особым поручениям МИД Дмитрий Кулеба.
"Безвизовый режим не переносили, не отменяли, не завалили, не предали, не слили", - заявил Кулеба.
По словам дипломата, работа по вопросам электронных деклараций и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которые необходимо урегулировать для положительного решения о безвизовом режиме с ЕС, продолжается.
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"Насколько я вижу, есть воля завершить ее положительно и в правительстве, и в парламенте, несмотря на маневры деструктивных элементов", - подчеркнул Кулеба.
Также, по его убеждению, в Евросоюзе есть политическая воля предоставить Украине безвизовый режим.
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При этом намеченный на 6 апреля референдум в Нидерландах, по словам Кулебы, "имеет значение", однако он призвал сохранять спокойствие.
Как сообщал УНИАН, по информации народного депутата Владимира Арьева, Нидерланды выступают за перенесение рассмотрения вопроса о безвизовом режиме Украины с ЕС после апрельского референдума.
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