Огрызко едет во Францию
16:50, 05 июля 2008Политика
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Министр встретится с коллегой
Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО 7 июля осуществит рабочий визит во Французскую Республику.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, во время пребывания в Париже В.ОГРЫЗКО проведет переговоры с министром иностранных дел Французской Республики Бернардом КУШНЕРОМ.
Запланированы также встречи украинского министра с Генеральным директором ЮНЕСКО Коичиро МАЦУУРОЙ и Генеральным секретарем по европейским вопросам при Правительстве Франции Жиля БРИАТТА.
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