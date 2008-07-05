Огрызко едет во Францию

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО 7 июля осуществит рабочий визит во Французскую Республику.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, во время пребывания в Париже В.ОГРЫЗКО проведет переговоры с министром иностранных дел Французской Республики Бернардом КУШНЕРОМ.

Запланированы также встречи украинского министра с Генеральным директором ЮНЕСКО Коичиро МАЦУУРОЙ и Генеральным секретарем по европейским вопросам при Правительстве Франции Жиля БРИАТТА.