Вехи недели. Террариум единомышленников и парламентаризм на выезде

Те, кто полтора года назад гордо называл себя «коалицией Майдана», сегодня без особого труда превратились в террариум единомышленников. Дело даже не в том, что нормы парламентского регламента в нынешнем виде позволяют имитировать существование коалиции до календарного завершения работы парламентского созыва. Проблема в другом: законодательный орган не превращается ни в эпицентр преобразований, ни в площадку для эффективного диалога. Вчерашние политические союзники глядят друг на друга волком, при этом будучи солидарными в нежелании брать на себя ответственность и принимать непопулярные решения. Практическое отсутствие идеологических партий превращает украинскую политику в схватку нанятых ведущими ФПГ страны обладателей хотя бы минимальной репутации и популярности.

И обнародование ранее секретной стенограммы заседания СНБО (состоявшегося в момент начала оккупации Крыма), и стартовавшая «война рейтингов» позволяют предположить наличие как минимум двух векторов развития политического процесса. Один направлен на консервацию ситуации в целом и лишь небольшие, преимущественно вынужденные кадровые изменения, другой может быть описан словами «До основанья – а затем». Диаметрально противоположные подходы вряд ли приведут к стабилизации ситуации, ведь весна в Украине – традиционное время нарастания протестной активности, для которой масса оснований.

Арсений Яценюк попытался проинформировать европейского читателя о том, что он остается партнером Петра Порошенко и полон решимости продолжать реформы. Украинскому телезрителю Арсений Петрович напомнил, что правительство является легитимным, выступил за продажу миллиона гектаров государственной земли и избрание независимого генерального прокурора. В промежутке между ключевыми месседжами главы правительства его соратникам пришлось опровергать интенсивные слухи об его добровольном уходе в отставку. Информационную волну они сбить сумели, но сомнения в светлом премьерском будущем Арсения Петровича вряд ли развеяли. Не зря ведь Юрий Луценко настойчиво призвал создавать новую коалицию для формирования нового состава правительства.

Спикер парламента Владимир Гройсман не исключает переформатирования правительства и досрочных парламентских выборов в качестве инструментов преодоления политического кризиса. Подобрать наиболее подходящий из них Владимир Борисович предложил за круглым столом, который в последнее время пытались организовать еще во время ЕвроМайдана совсем другие персонажи украинского политикума. Видимо, для опыления толерантностью Гройсман во главе представительной делегации решил встретить весну в Брюсселе, в рамках Недели Верховной Рады в Европейском Парламенте. Жаль, что спикеру не сообщили: в традициях Старого Света – сначала решать проблемы дома, а уже потом отправляться в гости.