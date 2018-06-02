Фото УНИАН

Вехи недели. Террариум единомышленников и парламентаризм на выезде

Евгений Магда
15:55, 29 февраля 2016
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Формальное сохранение парламентской коалиции не мешает ни ее бывшим и действующим участникам, ни амбициозным претендентам на парламентскую прописку раскручивать маховик политической борьбы. Верховная Рада решила блеснуть способностью к реформированию в Европейском Парламенте.

Фото УНИАН

Те, кто полтора года назад гордо называл себя «коалицией Майдана», сегодня без особого труда превратились в террариум единомышленников. Дело даже не в том, что нормы  парламентского регламента в нынешнем виде позволяют имитировать существование коалиции до календарного завершения работы парламентского созыва. Проблема в другом: законодательный орган не превращается ни в эпицентр преобразований, ни в площадку для эффективного диалога. Вчерашние политические союзники глядят друг на друга волком, при этом будучи солидарными в нежелании брать на себя ответственность и принимать непопулярные решения. Практическое отсутствие идеологических партий превращает украинскую политику в схватку нанятых ведущими ФПГ страны обладателей хотя бы минимальной репутации и популярности.

 И обнародование ранее секретной стенограммы заседания СНБО (состоявшегося в момент начала оккупации Крыма), и стартовавшая «война рейтингов» позволяют предположить наличие как минимум двух векторов развития политического процесса. Один направлен на консервацию ситуации в целом и лишь небольшие, преимущественно вынужденные кадровые изменения, другой может быть описан словами «До основанья – а затем». Диаметрально противоположные подходы вряд ли приведут к стабилизации ситуации, ведь весна в Украине – традиционное время нарастания протестной активности, для которой масса оснований.

Арсений Яценюк попытался проинформировать европейского читателя о том, что он остается партнером Петра Порошенко и полон решимости продолжать реформы. Украинскому телезрителю Арсений Петрович напомнил, что правительство является легитимным, выступил за продажу миллиона гектаров государственной земли и избрание независимого генерального прокурора. В промежутке между ключевыми месседжами главы правительства его соратникам пришлось опровергать интенсивные слухи об его добровольном уходе в отставку. Информационную волну они сбить сумели, но сомнения в светлом премьерском будущем Арсения Петровича вряд ли развеяли. Не зря ведь Юрий Луценко настойчиво призвал создавать новую коалицию для формирования нового состава правительства.

фото: УНИАН

Спикер парламента Владимир Гройсман не исключает переформатирования правительства и досрочных парламентских выборов в качестве инструментов преодоления политического кризиса. Подобрать наиболее подходящий из них Владимир Борисович предложил за круглым столом,  который в последнее время пытались организовать еще во время ЕвроМайдана совсем другие персонажи украинского политикума. Видимо, для опыления толерантностью Гройсман во главе представительной делегации решил встретить весну в Брюсселе, в рамках Недели Верховной Рады в Европейском Парламенте.  Жаль,  что спикеру не сообщили: в традициях Старого Света – сначала решать проблемы дома, а уже потом отправляться в гости. 

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