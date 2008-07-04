Турчинов знает, в чем проблема регионалов и Литвина «с его компанией»

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что "большинство в Конституционном Суде Украины контролируют Президент и "регионалы".

Об этом он заявил в интервью журналу «Корреспондент» (№25(314) от 5 июля).

А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что «коррекция состава Конституционного Суда Украины» была проведена «по договоренности» между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и Партией регионов. По его словам, "это не государственная тайна, что сейчас большинство в КС контролируют Президент и "регионалы".

А.ТУРЧИНОВ не исключает, что «если они примут решение, то политически заангажированные судьи проголосуют, что Конституция в отношении коалиции не действует».

В то же время он подчеркнул, что сегодня главная проблема не в том, сколько депутатов в составе коалиции демократических сил, а в том, «что не существует другой коалиции». «Ведь проблема «регионов» и ЛИТВИНА с его компанией в том, что они не могут создать альтернативную коалицию. Они могут воевать против нынешней», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он считает, что попытка юридически зафиксировать отсутствие коалиции приведет к роспуску парламента, поскольку «другой коалиции сейчас нет и не предвидится».

По его словам, БЮТ не боится досрочных выборов в парламент, поскольку «выборы - это всегда интересно». «Но вопрос в том, что реальной предпосылки для новых выборов нет», - сказал А.ТУРЧИНОВ. По его словам, сегодня много накопилось проблем, требующих решения, а «выборы минимум на три месяца создадут вакуум в эффективной работе исполнительной власти».