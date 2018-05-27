Реванш под лозунгом объединения Украины

Праздник на сине-белом “майдане” наконец состоялся. Точнее сказать – только начался.

Виктор Федорович Янукович 271 голосом депутатов парламента избран премьер-министром по представлению Президента Виктора Андреевича Ющенко.

Реванш состоялся под лозунгами “объединения Украины” под началом двух Викторов.

Правда, сразу выйдя из помещения ВР к народу, Виктор Федорович почему-то танцевал в окружении лишь “сине-белых”, “оранжевые” же своим отсутствием демонстрировали траур...

Журналистки, работающие в стенах Верховной Рады, вспоминали, как плакали в ЦИК после объявления Януковича победителем после второго тура президентских выборов. В настоящее время, правда, не плакали. Интрига с последующим утверждением состава правительства оставляла впечатление, что все не так однозначно.

Представляя кандидатуру на должность премьера, Президент Ющенко отказался давать ей персональную оценку, - хотя потратил на ее изучение все 15 суток. Ющенко снова похвастался Универсалом национального единения и в который раз сделал выговор участникам “оранжевой” коалиции, которая так и не стала реальностью.

А затем Президент объяснил, почему между Януковичем и досрочными выборами парламента избрал первый вариант. По его словам, выборы были бы потерей времени и получением реального кризиса в стране вместо нынешней “антикризисной коалиции”. Это он так оценил свой народ и, между прочим, свое правительство Еханурова...

А еще гарант заявил кое-что совсем неожиданное: что он не имел конституционного права на роспуск Верховной Рады. Этим заявлением Ющенко опроверг все предыдущие утверждения представителей своего Секретариата, да и свои личные, что имеет такое право после 25 июля. После этого практически вся команда с Банковой должна была бы немедленно подать в отставку.

Возможно, Ющенко таким способом хотел подтвердить, что представление им кандидатуры Януковича является вынужденным через специфическую редакцию Конституции? Но впечатление осталось совсем другое: что Президент именно здесь, в ВР, таки признал свою полную и безоговорочную капитуляцию.

Не исключено, что Ющенко пожалел об этом свое выступлении уже сразу после голосования за Януковича, когда тот, принимая поздравления, больше почти не обращал внимания на главу государства. Как потом, при формировании правительства, не обращал внимания ни на Универсал единства, ни на требования потенциальных участников широкой коалиции.

Да и процедурно господин Янукович избран по предложению не “широкой”, а “антикризисной” коалиции, - хотя и с привлечением 30 голосов “Нашей Украины”. Формально это значит, что ни одной объединительной функции даже на уровне парламента он на момент своего избрания не осуществил, поскольку даже сама новая коалиция на то мгновение создана не была.

Кроме того, предпосылкой голосования за премьера было избрание парламентской квоты Конституционного Суда, и здесь произошел первый сбой, когда фракция Партии регионов не поддержала выдвиженца “Нашей Украины”. Правда, потом ПР извинилась и исправилась, но цену своему славному “слову” таки продемонстрировала.

Правительство национального единения?

Ну и, наконец, состав правительства точно засвидетельствовал отношение премьера Януковича как к “национальным ценностям”, записанным в Универсале, так и к другим партнерам из обеих – широкой и антикризисной – коалиций.

Конечно, соблюдение курса на ЕС и НАТО в этом составе правительства будут продолжать министры Тарасюк и Гриценко, но лишь потому, что они – от официальной квоты Президента. Хотя как можно придерживаться какого-либо курса, когда два министра противостоят всему правительству, - осталось вопросам.

Вместо этого, невзирая на предыдущие заверения, что “Нашей Украине” достанется контроль над гуманитарной, в том числе языковой и религиозной политикой, и также с учетом Универсала, - премьер-министр уверенно провел на должность вице-премьера по гуманитарным вопросам последовательного борца с “украинизацией” и исторически подкованного сторонника курса на Европу через Россию Дмитрия Табачника. Пусть там какие квоты, даже президентские, - но по иерархии вице-премьер все равно “старше” простого министра иностранных дел...

На этом фоне не выглядел уже таким шокирующим отказ Януковича “нашеукраинцам” в должности первого вице-премьера, и не было ничего странного, что в списке министров не было заметно коммунистов.

Все равно новый состав коалиционного правительства был поддержан 269 голосами – и коммунистов, и “нашеукраинцев” тоже.

Собственно, лишь это голосование, несмотря на неопределенность судьбы новой коалиции, - и должно было символизировать “единение Украины” правительством Януковича.

Хотя, конечно, после своего избрания о таких символах сам глава правительства уже заботился мало.

Янукович одержал не просто победу в сложной позиционной борьбе. Он получил ее из рук своего бывшего конкурента, имеющего прямой президентский мандат от только что преданного им народа. И это – символ для Януковича намного весомее, нежели какие-то там коалиционные расклады.

Янукович получил под свою руку должностных лиц, в частности министра внутренних дел Юрия Луценко, которые не только до сих пор делали вид, будто из всех сил борются с ним, но и до конца пытались выступать от имени революционного Майдана.

Возможно, они и дальше будут делать вид, что от имени Президента контролируют правительство. Но в действительности они уже поставлены на колени, - как и олицетворяемый ими “оранжевый кошмар”.

А еще Янукович получил полную бесконтрольность и, соответственно, безнаказанность своей деятельности, поскольку ни одного механизма его отстранения от должности теперь не существует.

“Широкая коалиция”, так формально и не созданная, - не имеет в этом смысле никакого значения. Но имеет значение внесение в регламент поправок, дающих возможность дополнительно, без дополнительных формальностей изменять формат коалиции так, что он уже никоим образом не зависит от какой-то фракционной целостности, каких-либо сроков и даже входа-выхода депутатов. Типичное ситуативное большинство, которое охотно уже осенью соберет для своего правительства достаточно голосов для утверждения программы (вместе с бюджетными преференциями) и годового иммунитета. История правительства Тимошенко уже не повторится...

Кроме того, Янукович получил наконец и полную гарантию сохранения полновластия своей должности, как она записана в нынешней Конституции. И снова – из рук Президента Ющенко, который за один день успел подписать поправку к закону о Конституционном Суде, запрещающую ревизовать внесенные в Основной Закон последние изменения...

О каком балансе ветвей власти теперь может идти речь, когда гарант соблюдения Конституции полностью сдал все рычаги осуществления этих своих полномочий?

Избиратель еще поблагодарит...

Очень странно в этих условиях выглядит надежда президентского окружения на парламентскую оппозицию в лице фракции БЮТ, которая якобы создаст жесткие условия контроля за правительством Януковича и этим будет осуществлять помощь Президенту в балансировании сил.

Но после последних шагов самого Президента оппозиция в лице БЮТ уже не имеет никаких оговорок, что будет оппозицией именно к нему, а совсем не к правительству и проправительственной коалиции Януковича. Потому чаяния некоторых мыслителей с Банковой, будто столкновение коалиции и оппозиции повернет хоть часть влияния и власти Президенту, - напрасны.

И все же Ющенко, считающий назначение Януковича премьером путем к объединению Украины, кое в чем прав. Объединение будет осуществляться распространением на всю страну тоталитарного стиля правления новой коалиции и ее исполнительных структур. При Кучме не было проблемы раскола? Не было. Поэтому не будет его и теперь.

В этом смысле Президент Ющенко получил вторую свою викторию, главным образом - над собственным электоратом и своей командой, которые слишком злоупотребили полученной было свободой. Для того, чтобы руководить этой “вольницей”, Президент привлек “варягов” из противоположного лагеря, подтвердив неизменность еще и исторических традиций Украины.

Осталось дождаться благодарности объединенного и осчастливленного народа, который до сих пор все еще празднует политические победы и поражения по-разному.

Ирина Погорелова