Под ГПУ митинг: требуют возобновить уголовные дела по Николаю Присяжнюку

Протестующие развернули плакаты и заявляют, что уголовные дела по экс-министру были закрыты не просто так.

«Присяжнюк – кум Януковича. Он украл три миллиарда у Украины и сегодня абсолютно спокойно чувствует себя, проживая в Европе в таком себе «межигорье». Ему позволили уйти наша прокуратура и следствие. Присяжнюк и ему подобные думают, что смогут «в тихую» избежать правосудия, но это не так. Общественность не позволит преступникам получить уйти от наказания» - говорит протестующий Александр Рябченко.

В переданном генеральной прокуратуре обращении указано требование привлечь к ответственности не только Николая Присяжнюка, но и сотрудников правоохранительных органов, действия которых привели к закрытию уголовных дел по экс-министру.

«Мы передали нашим доблестным прокурорам требование наказать и Присяжнюка, и тех, кто позволил ему бежать вместо со следователями. Если наши требования не будут выполнены и правоохранители продолжат отмалчиваться, мы прийдем сюда снова» - утверждает участник пикета Светлана Иванченко.