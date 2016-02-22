Генпрокуратура повторно просит отстранить скандального судью Вовка

Об этом сообщает управление связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

В ГПУ также подчеркнули, что Апелляционный суд Киева отменил решение Вышгородского районного суда, которым обвинительный акт в отношении судьи Вовка возвращен прокурору для устранения недостатков.

На это время судебное разбирательство продолжается, подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Высший административный суд в конце 2015 года отменил решение ВККС об отстранении Вовка от должности судьи. В начале февраля он вернулся к исполнению обязанностей судьи.

В свою очередь прокуратура Киева по результатам досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Вовка направила в суд обвинительный акт. Так, судья Вовк обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) Уголовного кодекса Украины.

Позже Вышгородским райсудом Киевской области обвинительный акт в отношении Вовка был возвращен прокурору Киева для доработки.

Как известно, судья Вовк выносил незаконные судебные решения в отношении экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко и бывшего в.а. министра обороны Валерия Иващенко.