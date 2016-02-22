Генпрокуратура повторно просит отстранить скандального судью Вовка
Генеральная прокуратура повторно внесла в Высшую квалификационную комиссию судей ходатайство об отстранении судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка от должности.
Об этом сообщает управление связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.
В ГПУ также подчеркнули, что Апелляционный суд Киева отменил решение Вышгородского районного суда, которым обвинительный акт в отношении судьи Вовка возвращен прокурору для устранения недостатков.
На это время судебное разбирательство продолжается, подчеркивается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Высший административный суд в конце 2015 года отменил решение ВККС об отстранении Вовка от должности судьи. В начале февраля он вернулся к исполнению обязанностей судьи.
В свою очередь прокуратура Киева по результатам досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Вовка направила в суд обвинительный акт. Так, судья Вовк обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) Уголовного кодекса Украины.
Позже Вышгородским райсудом Киевской области обвинительный акт в отношении Вовка был возвращен прокурору Киева для доработки.
Как известно, судья Вовк выносил незаконные судебные решения в отношении экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко и бывшего в.а. министра обороны Валерия Иващенко.