Стретович: вокруг Жвании нагнетается напряженность

Народный депутат Украины (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”), член депутатской группы «Народная самооборона» Владимир СТРЕТОВИЧ считает, что нагнетание напряжения вокруг народного депутата, представителя группы «Народная самооборона» Давида ЖВАНИИ осуществляется по специальному плану извне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная Самооборона», так В.СТРЕТОВИЧ прокомментировал заявление председателя фракции НУ-НС Вячеслава КИРИЛЕНКО по поводу обращения к правительству с просьбой отозвать представление из парламента на назначение Д.ЖВАНИИ председателем Антимонопольного комитета и И.КУРУСА - председателем Государственного комитета телевидения и радиовещания. Подача обращения мотивируется тем, что фракция НУ-НС не «принимала решений о кандидатурах на эти должности».

«Я не исключаю, что такое может быть, учитывая нагнетание напряжения вокруг фигуры Давида Важаевича ЖВАНИИ. Думаю, что это хорошо разработанный и подготовленный план, который осуществляется извне», – сказал В.СТРЕТОВИЧ.

Народный депутат также отметил, что он удивлен решением руководства фракции НУ-НС. «В данной ситуации не стоит принимать во внимание аргумент, что фракция якобы не принимала решение по этим кандидатурам, ведь они были согласованы непосредственно с правительством, и когда этот вопрос стоял, ни у кого никаких замечаний не возникло», – отметил В.СТРЕТОВИЧ.

Также он выразил убеждение, что эта ситуация прояснится в ближайшее время. «Я думаю, что ситуация станет предметом разговора на фракции, и фракция определится на этот счет», – резюмировал политик.