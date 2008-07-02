Ющенко: с Украиной НАТО станет сильнее

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что членство нашего государства в НАТО усилит европейскую коллективную безопасность.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Дании Пэром Стигом МЁЛЛЕРОМ.

В начале встречи В.ЮЩЕНКО поблагодарил П.С.МЁЛЛЕРА за позицию Дании и его личные усилия в отношении Украины, продемонстрированные во время Бухарестского саммита НАТО, который состоялся в апреле этого года.

Комментируя политику евроатлантической интеграции Украины, Президент выразил убеждение, что членство Украины повісит эффективность модели европейской коллективной безопасности. «Коллективная модель безопасности будет намного сильнее, если в нее будет входить Украину. И это коллективный интерес», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По убеждению Президента, аналогичный эффект будет иметь участие Украины в Европейском Союзе. «Когда мы говорим об украинской политике интеграции в Европейский Союз, мы говорим о том, что это усилит голос Европы. Каждый год несет такие вызовы, и политические, и экономические, с которыми можно справиться, лишь имея консолидированную позицию», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Во время встречи также была обсуждена тематика двустороннего сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. В частности, речь шла об активизации политического диалога между двумя странами на высшем уровне, которой должны способствовать визиты в Украину премьер-министра Дании и королевы Дании.

Кроме того, Президент затронул вопрос о поддержке Данией усилий Украины по международному признанию Голодомора 1932-33 гг. геноцидом украинского народа.

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО и заместитель главы Секретариата Александр ЧАЛЫЙ.