У Луценко объяснили, чем Плющ лучше Рыбакова и Бута

«Фракция НУ-НС соберется и решит политическую судьбу Бута – окончательно и бесповоротно. Мы возьмем на заметку опыт БЮТ с Рыбаковым и по их примеру отберем мандат у Бута. Он в Верховной Раде на благо украинского народа уже наработался, пора бы и передохнуть», – заявил член «Народной самообороны» Владимир Стретович, сообщает сайт НС.

Владимир Стретович также не исключает, что трагическую политическую судьбу двух политических беженцев может повторить и Иван Плющ. «Он еще в декабре заявил, что не вступит в коалицию. Соглашение двух фракций не подписывал, а это то же самое, что и самовольно уйти из нее. Конституционный суд своим решением от 27 июня это подтвердил. А закон должен быть один для всех», – подчеркнул народный депутат.

При этом Владимир Стретович заметил, что фракция НУ-НС может и не принять решение о досрочном прекращении депутатских полномочий И. Плюща. «В отличие от Рыбакова и Бута, попавших под влияние Балоги и его Секретариата, он харизматичный и самостоятельный политик», – сказал член «Народной самообороны».