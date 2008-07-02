В ЕЦ пугают Тимошенко положением "вне игры"

Народный депутат Украины (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”), член партии Единый Центр Василий ПЕТЁВКА призывает правительство срочно заняться подготовкой к Чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Единого Центра, которое имеет в своем распоряжении УНИАН.

«Премьер-министру ТИМОШЕНКО следует понять, что уже за два месяца Украина имеет все шансы оказаться, говоря на футбольном языке, в положении «вне игры», – заметил депутат.

По мнению В.ПЕТЁВКИ, Кабинет Министров во главе с Ю.ТИМОШЕНКО не спешит решать проблемы футбольного чемпионата, потому что не имеет шансов остаться у власти до 2012 года, а, следовательно, – не сможет воспользоваться «лаврами главного строителя Чемпионата».

В.ПЕТЁВКА убежден, что глава правительства пытается перевести решение самых сложных вопросов на плечи Президента Украины. «Похоже, так будет и в этот раз. Принимая во внимание беспомощность правительства (реальную или притворную) в вопросе подготовки к европейскому чемпионату, Президент был вынужден вмешаться. На инициированной им встрече с президентом УЕФА, которая должна состояться завтра, он будет пытаться спасти право Украины на проведение Евро-2012», – отметил депутат.