После встречи у Ющенко министр Тимошенко мог говорить только о погоде

Министр экономики Богдан Данилишин считает, что переговоры в секретариате президента относительно внесения изменений в госбюджет на 2008 год завершились хорошими результатами.

Об этом он сказал журналистам, выходя из секретариата президента, сообщает Украинская правда.

"Сегодня хорошая погода... Завершилось хорошими результатами", - сказал Данилишин.

При этом на уточняющий вопрос журналистов, какие же все-таки достигнуты договоренности, министр отметил: "Я же вам говорю: сегодня хорошая погода, хороший день, хорошие девушки, и все будет хорошо".

По состоянию на 14 часов, Кабмин и Нацбанк не могли согласовать макропоказатели бюджета.

Ранее глава правительства Юлия Тимошенко заявляла, что после завершения консультаций Кабинет Министров планирует утвердить изменения и дополнения в Госбюджет на 2008 год в окончательном виде с тем, чтобы передать их на рассмотрение в Верховную Раду.