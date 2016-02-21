Яценюк: Никому никогда не удастся вернуть Украину в советское или пророссийское прошлое

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом он заявил в «10 минутах с премьер-министром».

«Украина – независимое суверенное государство, и это есть достижение каждого из вас, каждого из нас, тогда, когда мы стояли на Майдане, и тогда, когда мы каждый день боремся за ценности Майдана», - сказал Яценюк.

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«Когда мы говорим о европейской Украине, кто мог подумать два года назад, что мы таки подпишем Соглашение о политической ассоциации с Европейским Союзом, что украинская экономика станет частью объединенной европейской экономики и что украинские граждане получат право безвизовых поездок в Европейский Союз. Что мы просто с вами станем европейцами. Что мы с нашим украинским биометрическим паспортом будем пересекать границы Европейского Союза без виз, без преград и будем чувствовать себя достойными и достойными членами большой европейской семьи», - отметил глава правительства.

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«И мы это сделали. И этот курс является необратимым. Никому никогда не удастся вернуть Украину в советское или пророссийское прошлое. Это независимое суверенное государство, и это есть достижение каждого из вас, каждого из нас, тогда, когда мы стояли на Майдане, и тогда, когда мы каждый день боремся за ценности Майдана», - подчеркнул Яценюк.

Он призвал украинцев не сдаваться перед трудностями.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Арсений Яценюк считает, что за два года со времени Евромайдана Украина стала действительно независимым государством. Вместе с тем, по его словам, украинским политикам не хватает зрелости.