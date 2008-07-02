Яценюк рассказал Герман, что такое "прозрачно"

Все консультации председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА с лидерами депутатских фракций о возврате работы парламента в конструктивное русло проводились открыто и прозрачно, как и ранее.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховной Рады Украины, которым располагает УНИАН.

В частности, сообщает пресс-служба, представителей средств массовой информации заблаговременно информировали о дате, месте и условиях работы во время соответствующих мероприятий. Более того, на протяжении последнего времени по настоянию председателя Верховной Рады заседания Согласительного совета и все политические консультации, которые происходят в парламенте, освещаются представителями СМИ в полном объеме.

Так, для освещения встреч А.ЯЦЕНЮКА с лидерами фракций, которые входят в состав коалиции, 24 июня 2008 г. и с лидерами фракций, которые не входят в состав большинства сегодня, 2 июля, пресс-службой ВР были аккредитованы более 100 журналистов и технических работников СМИ. Ход консультаций транслировался в прямом эфире телеканала «Рада».

Совместные консультации председателя ВР с лидерами всех депутатских фракций запланированы на 7 июля текущего года. Две встречи спикера с лидерами фракций большинства и тех фракций, которые в нее не входят, упомянутые выше, проводились для согласования позиций с целью подготовки совместных консультаций о возобновлении полноценной работы парламента.

Как сообщал УНИАН, сегодня член фракции Партии регионов, народный депутат Анна ГЕРМАН обвинила А.ЯЦЕНЮКА в проведении «непрозрачных кулуарных переговоров». Она также отметила, что формат встреч председателя ВР – отдельно с коалицией и отдельно с представителями оппозиции – является непонятным.

«Лишь прозрачный процесс переговоров имеет шанс родить действительно нужный компромисс, при котором будут учтены интересы всех политических сил, входящих в парламент», – сказала А.ГЕРМАН, комментируя отсутствие представителей Партии регионов на встрече председателя ВР с представителями фракций оппозиции.

«От таких методов нужно отходить, если мы живем в демократической стране», – заявила она.