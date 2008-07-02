Добкину выгоден скандал с Кернесом, чтобы выглядеть Дон Кихотом?

Вчерашний скандал с вручением повестки на допрос секретарю Харьковского горсовета Геннадию КЕРНЕСУ выгоден, прежде всего, мэру Харькова Михаилу ДОБКИНУ.

Об этом заявил заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ в комментарии, переданном УНИАН.

По словам политолога, М.ДОБКИНУ сейчас выгодно не вмешиваться в конфликт и сдать Г.КЕРНЕСА правоохранительным органам, «что он успешно и делает».

«М.ДОБКИН, очевидно, понимает, что сейчас – самый подходящий момент для того, чтобы перенести всю массу негатива харьковской городской власти с себя на кого-то другого. И в данной ситуации действия милиции оказались как никогда кстати», - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ.

«После публичного осуждения действий Г.КЕРНЕСА, М.ДОБКИН, скорее всего, попытается предстать перед харьковчанами и руководителями Партии регионов этаким «наивно честным Дон Кихотом», ничего не ведающем о кознях своего оруженосца Санчо Пансы», – предположил политолог.

Как сообщал УНИАН, 1 июля группа работников харьковской милиции на протяжении нескольких часов находилась в помещении Харьковского горсовета возле кабинета Г.КЕРНЕСА с целью вручения ему повестки к следователю. Сам Г.КЕРНЕС, который сегодня исполняет обязанности городского председателя Харькова, а также руководитель юридического департамента горсовета заявили о незаконности действий милиции.

В то же время, в заявлении Министерства внутренних дел Украины, размещенном на официальном веб-сайте ведомства, говорится, что милиция может применить принудительный привод в отношении Г.КЕРНЕСА в случае его уклонения от явки к следователю для дачи показаний по уголовному делу о наркоторговле в Харьковской области.