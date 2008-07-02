Криль просит оставить Конституцию профессионалам

Народный депутат Украины, председатель партии "Единый Центр" Игорь КРИЛЬ считает, что все нынешние любительско-партийные варианты Конституции Украины, которые представляют почти все политические силы, лишь мешают нормальному конституционному процессу.

«Доверие общества вызовет лишь тот вариант изменений к Основному Закону, над которым будет работать максимально широкий круг экспертов по конституционной реформе. Поэтому сейчас есть лишь один настоящий вариант изменений к Конституции – вариант Национального конституционного совета», – сказал И.КРИЛЬ, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Когда изменениями к Конституции занимаются политики, они чаще всего руководствуются исключительно ситуативными узкопартийными интересами. Сегодня, к примеру, кому-то выгодна парламентская республика, завтра им будет нужна президентская, а послезавтра – еще какая-то. И так по кругу. Потому нужно, чтобы Конституцией, которая должна быть гарантом соблюдения прав и свобод всех граждан, занимались независимые специалисты», – убежден депутат.

И.КРИЛЬ также заметил, что внесение в Конституцию положения о двухпалатном парламенте – достаточно интересная инициатива в контексте введения в Украине европейских стандартов. К тому же, считает лидер "Единого Центра", существование в парламенте Верхней палаты, которая будет представлять интересы регионов, оградит страну от монополизации законодательной ветви власти партийными владельцами. «Двухпалатный парламент – это расширение полномочий регионов без опасных федералистических веяний, приближение законодателей к народу, децентрализация власти», – отметил И.КРИЛЬ.