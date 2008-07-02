Завтра Ющенко и Платини обсудят перспективы Евро-2012 в Украине

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ обсудят состояние подготовки Украины к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА. По ее словам, встреча состоится 3 июля.

«Президент выражает убеждение, что все органы власти добросовестно исполнят свои обязанности, в частности, относительно полноценного финансирования мероприятий по подготовке к Евро-2012 и обеспечению условий для развития инфраструктуры», - добавила И.ВАННИКОВА.