Завтра Ющенко и Платини обсудят перспективы Евро-2012 в Украине

13:55, 02 июля 2008
Политика
756 0

Встречу анонсировала Ванникова

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ обсудят состояние подготовки Украины к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА. По ее словам, встреча состоится 3 июля.

«Президент выражает убеждение, что все органы власти добросовестно исполнят свои обязанности, в частности, относительно полноценного финансирования мероприятий по подготовке к Евро-2012 и обеспечению условий для развития инфраструктуры», - добавила И.ВАННИКОВА.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter