Завтра Ющенко и Платини обсудят перспективы Евро-2012 в Украине
13:55, 02 июля 2008Политика
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Встречу анонсировала Ванникова
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ обсудят состояние подготовки Украины к Евро-2012.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА. По ее словам, встреча состоится 3 июля.
«Президент выражает убеждение, что все органы власти добросовестно исполнят свои обязанности, в частности, относительно полноценного финансирования мероприятий по подготовке к Евро-2012 и обеспечению условий для развития инфраструктуры», - добавила И.ВАННИКОВА.
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